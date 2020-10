L'Amérique, LE pays où la politique est devenue un grand spectacle. Témoin cette dernière campagne folle opposant Trump à Biden et qui n'a rien à envier au cinéma, enfin qui dépasse parfois le pire des scénarios...

Burgess Meredith, Henry Fonda, Otto Preminger dans le film "Tempête à Washington" © D.R.

Invité : Jordan Mintzer, correspondant en France pour le Hollywood reporter mais aussi citoyen Américain et analyste subtil de son pays. Avec lui nous évoquerons ces films qui ont scénarisé et mit en scène cette politique spectacle de "La dernière fanfare " de John Ford aux clips de campagne 2020.

Mais avant tout cela nous ferons un point sur la situation du cinéma en France à l'aube de ce deuxième confinement et de la fermeture des salles depuis hier vendredi. Nous rejoindrons au téléphone la productrice et distributrice Carole Scotta ( Haut et court ).

Les recommandations de Laurent Delmas :

La programmation musicale :