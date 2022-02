Ne pas avoir peur d'aimer... Ce pourrait être ça le fil reliant ces deux histoires, ces deux films.

Fanny Ardant (© Ex Nihilo Kare) et Swan Arlaud © Les films de l'après midi

" L'idée " dit-elle " que la chose la plus importante dans la vie ça reste l'amour. " Elle est de ces femmes pour qui le désir est une déflagration, qui croit tout maitriser et qui découvre avec stupéfaction et bonheur qu'elle ne maîtrise rien.

Invitée : FANNY ARDANT. Cette femme qu'elle incarne c'est Shauna sidérée qu'un homme jeune puisse tomber amoureux d'elle. Lui Pierre c'est Melvil Poupaud dans ce film " Les jeunes amants " un projet à l'origine de Solveig Anspach partie trop tôt pour le réaliser et reprit par Carine Tardieu et la scénariste Agnès de Sacy.

" Les jeunes amants " est sorti mercredi.

Elle ce serait plutôt l'amoureux dominant du couple et qui voudrait de-créer son jeune amant pour le re-créer.

Invité: SWAN ARLAUD. Il incarne Yann Andrea qui disparaît dans un amour, celui dévorant de Marguerite Duras dans ce film " Vous ne désirez que moi ". Claire Simon sa réalisatrice met en scène les confidences de Yann Andrea à la journaliste Michèle Manceaux ( incarnée par Emmanuelle Devos )

" Vous ne désirez que moi " sur les écrans mercredi prochain.

Enfin nous rendrons un dernier hommage à la grande actrice Italienne Monica Vitti morte cette semaine. Monica Vitti muse du réalisateur Michelangelo Antonioni

