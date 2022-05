Votre film est sélectionné au festival de Cannes ! Passées la surprise et la joie démarre, pour beaucoup, la course contre la montre. Terminer le film, à l'étalonnage, au mixage, ou aux sous-titres. Certains arrivent in extremis sur la Croisette...L'enjeu est énorme...

Installation du tapis rouge © AFP / Mustafa Yalcin / Anadolu Agency

On imagine, en ce moment, la fièvre qui doit s'emparer du cinéaste américain James Gray. Son film " Armagedon time " en compétition pour la palme n'est pas terminé.

En France, à Paris, elle mixe sont tout premier long métrage " Rodéo " sélectionné dans la section Un certain regard. Gros enjeu pour la toute jeune réalisatrice Lola Quivoron. Nous l'avons rencontré dans son studio de mixage à Bastille.

50 ans après sa sortie, Cannes classic célèbre cette année son anniversaire. " La maman et la putain " de Jean Eustache, toujours culte mais très abîmé par le temps...

Invité : Léon Rousseau. Il a supervisé la restauration sonore de ce film mythique. Elle vient de se terminer à temps pour la Croisette.

Et puis viennent les sous-titres, autre aventure, un art et une technique...

Invité : Joël Chapron, interprète et traducteur de Russe. Cette année il signe notamment les sous-titres du nouveau film de Kirill Serebrennikov.

Enfin, et pour ouvrir cette heure, un échange avec Michel Hazanavicius. Son nouveau film " Coupez ! " ouvrira, hors compétition, cette 75ème édition Cannoise qui se déroulera du 17 au 28 mai. Nous y serons en direct !

