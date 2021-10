On ne pourrait pas imaginer deux personnages si dissemblables... L'un vit dans l'obscurité d'une cave et de ses idées, l'autre tend vers la lumière, c'est une " athlète spirituelle ". Nous les avons réunis ce matin dans ce studio.

Alain Cavalier et François Cluzet © Getty

Un couple décide de vendre une cave dans l'immeuble où ils habitent. Peu à peu la présence de cet homme qui a investit la cave va bouleverser la vie du couple.

Invité : FRANCOIS CLUZET, c'est lui cet ex prof d'histoire aux idées négationnistes et qui va devenir une obsession et agir comme un révélateur.

" L'homme de la cave " le nouveau film de Philippe Le Gay sort mercredi prochain.

35 ans après sa sortie, restauré et d'une beauté intacte le film " Thérèse " ressort en salle et en coffret.

Invité : son réalisateur ALAIN CAVALIER. " Thérèse " la vie de Thérèse Martin. Non pas le portrait d'une sainte mais celui d'une adolescente amoureuse, drôle, enthousiaste, têtue.

" Thérèse " a aussi révélé une actrice Catherine Mouchet. Le film est sur les écrans depuis mercredi.

Les cadeaux offerts aux invités :

"Le journal d'une femme de chambre" de Jean Renoir , un DVD édité par Sidonis

de , un DVD édité par "Les amants traqués" de Norman Foster , un DVD édité par Rimini Editions

de , un DVD édité par "Chabrol", une biographie d'Antoine de Baecque, publié aux Editions Stock

