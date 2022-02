Si le cinéma est un voyage alors c’est la plus grande de nos aventurières, exploratrice de sentiers parfois jamais foulés auparavant. 5 décennies, 125 films, une multitude de prix dans ce métier qui n’en est pas un pour elle mais un « état », un rapport au monde. Aventurière je le disais…

Isabelle Huppert © AFP / Kazuhiro Nogi

Invitée unique ISABELLE HUPPERT à l’occasion de la remise au Festival de Berlin le15 février prochain d’un Ours d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Une carrière, c’est quoi une carrière ? Du talent bien sûr, des choix surtout audacieux, des fidélités à certains cinéastes aussi, de l’obstination, de la rigueur et des rôles parfois peu consensuels.

Et comme cette immense carrière est impossible à résumer nous aussi nous avons fait des choix autour de 6 films avec des auteurs, des styles, des rôles, des aventures en France comme à l’étranger.

Et comme ce n’est pas un ours qui va l’arrêter Isabelle Huppert poursuit son voyage. Au théâtre en ce moment dans "La Cerisaie" à l’Odéon et au cinéma dans "Les promesses" de Thomas Kruithof.

