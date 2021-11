On ne sait jamais en entrant dans une salle ce qu'un film va nous révéler. Et puis arrive ce moment magique, rare, celui de découvrir un nouveau regard sur le cinéma, un premier film !

Trois premières fois au cinéma : Elie Grappe, Vincent Mael Cardona, Ann Sirot et Raphaël Balboni © AFP : Mchael Tran / AFP : Laurie Dieffembacq (BELGA MAG) / Getty : Edward Berthelot

Ils seront trois ce matin. Ils n'ont pas grand-chose en commun si ce n'est la flamme qui les anime, celle, unique, d'une première fois.

Une jeune athlète Ukrainienne en exil en Suisse et cette question passionnante au cœur du film : comment concilier son désir personnel avec le cours de l'histoire ?

Invité : ELIE GRAPPE le réalisateur de ce premier long métrage "Olga" sur les écrans mercredi prochain.

Un trio amoureux et un vibrant hommage aux groupes musicaux des années 80 entre le monde qui s'en va et le monde qui vient, bref, une vision no future du futur...

Invité : VINCENT MAEL CARDONA. "Les magnétiques" son premier film sort lui aussi mercredi

prochain.

Enfin un jeune couple dans la tourmente, celle de la maladie neuro-dégénérative de sa mère à lui. L'histoire d'un couple qui découvre la parentalité à l'envers.

Invités : ANN SIRROT et RAPHAEL BALBONI, les deux auteurs BELGES de ce film " Une vie démente " sorti mercredi.

Les cadeaux offerts aux invités :

"La nuée" de Just Philippot, un DVD édité par Capricci

de Just Philippot, un DVD édité par "Gagarine" de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, un DVD édité par Blaq Out

de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, un DVD édité par "Sous le ciel d'Alice" de Chloé Mazio, un DVD édité par Ad Vitam

de Chloé Mazio, un DVD édité par "Si le ciel tombe" de Nora Martirosyan. Un DVD édité par Arizona Films

La programmation musicale :