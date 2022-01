Un film en un seul plan, un plan-séquence d'une heure et 34 minutes pour plonger un soir dans la vie d'un restaurant londonien, dans celle de son chef et de sa brigade. Une performance !

Vinette Robinson et Stephen Graham, dans The Chef © UFO Distribution

" The chef " de Philip Barantini, un film pour dépeindre le stress monstrueux d'un chef de cuisine et de ses équipes. Et pour le commenter ce matin THE chef français !

YANNICK ALLENO, chef le plus étoilé de France et à la tête d'une quinzaine d'établissements dans le monde. La cuisine, une micro-société en ébullition, il connaît la musique mais pas forcement nous, spectateurs et clientèle parfois exigeante...Ce film risque fort de modifier et notre perception de ce métier de dingue et partant de nos comportements...

On y ajoute une autre pression, celles des critiques gastronomiques. Ils seront deux ce matin :

FRANCOIS-REGIS GAUDRY, entre autres choses producteur sur France inter de l'émission " On va déguster " le dimanche matin à 11h.

STEPHANE DURAND-SOUFFLAND, chroniqueur judiciaire et gastronomique au Figaro.

Tous les trois vont commenter ce film sans filtre " The chef " dès mercredi prochain sur les écrans.

Les cadeaux offerts aux invités :

La rue chaude d’ Edward Dmutryck , un DVD édité chez Wild Side

d’ , un DVD édité chez L’évadée d’ Arthur Ripley , un DVD édité par Artus Films

d’ , un DVD édité par Le livre noir d’Anthony Mann, un DVD édité par Arthus Films

A noter :

Le Festival International du film politique de Carcassonne - Du 14 au 18 janvier

La programmation musicale :