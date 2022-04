Une voix chaude, une plume singulière, des répétitions, des silences, une apparente nonchalance. Difficile de résumer Bertrand Belin, qui excelle dans tous les arts. Musicien, écrivain, acteur et compositeur, il évoque la place de la musique au cinéma, à travers ses B.O. préférées.

Bertrand Belin, ici en 2021 lors du festival du film francophone à Angoulême © AFP / Yohan BONNET

Pour Bertrand Belin, " Dans une chanson, la musique prend à sa charge une partie du récit, elle joue une partition dramatique à elle seule." Comme au cinéma finalement et comme sa musique faite d'atmosphères et comme les paroles de ses chansons énigmatiques et poétiques. Bref, " le mot juste, le beau geste."

Invité : BERTRAND BELIN. Auteur, compositeur, interprète, écrivain. Tout cela dans le même corps !

Sept albums déjà ( le septième " Que dalle tout " sort en mai prochain ). Belin, parfois acteur et musicien, aussi pour le cinéma. Pour donner une autre dimension aux images. Les fameuses images manquantes. Nous lui avons demandé de sélectionner ses bandes originales de film préférées. De " Rien à foutre " aux " Mystères de l'ouest ". Un vrai voyage dans son imaginaire de cinéphile.

Ce matin nous reviendrons aussi sur la sélection du prochain festival de Cannes dévoilée cette semaine.

Intrigante sur le papier et notamment avec ces noms-là: David Cronenberg, James Gray, Kelly Reichardt, Jerzy Skolimowski, Kirill Serebrennikov ou encore Saeed Roustayil, le jeune cinéaste Iranien, l'auteur de " La loi de Téhéran ".

Enfin nous rendrons hommage à un immense acteur disparu cette semaine : Michel Bouquet.

Les films de la semaine :

A chiara de Jonas Carpignano

de Jonas Carpignano A l’ombre des filles d’Etienne Comar

d’Etienne Comar Apples de Christos Nikou

de Christos Nikou Le dernier piano de Jimmy Keyrouz

de Jimmy Keyrouz Et il y eut un matin d'Eran Kolirin

d'Eran Kolirin Face à la mer d'Ely Dagher

d'Ely Dagher Sous l’aile des anges de A. J. Edwards

de A. J. Edwards Toute une nuit sans savoir de Payal Kapadia

de Payal Kapadia Rétrospective de Jean-Pierre Limosin en 3 films (La Traverse)

en 3 films (La Traverse) Un vrai crime d’amour de Luigi Comencini

Les cadeaux offerts aux Invités :