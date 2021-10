Le sacre d'une immense réalisatrice, Jane Campion 13ème prix Lumière remit hier soir à la cinéaste Néo-Zélandaise.

Jane Campion © AFP

Nous sommes ce matin en direct et en public dans la halle du premier film de l'institut Lumière.

Un festival pour tous, c'est le slogan enthousiaste de cette manifestation. Voir et/ou revoir des films du patrimoine sur grand écran, ré-entendre pour certains et avec nostalgie le bruit du projecteur dans la salle, et constater à la fin de chaque bobine les petits signes sur la pellicule 35 mm. Bref, se replonger dans l'histoire du cinéma, des films restaurés pour éclairer le cinéma d'aujourd'hui !

Re-découvrir aussi la riche filmographie de l'américain Sydney Pollack et notamment son premier film " 30 minutes de sursis ", tout comme le cinéma de Gilles Grangier ou celui de la japonaise Kinuyo Tanaka. Des films et des œuvres encadrées par des cinéastes comme nos deux premiers invités : La réalisatrice italienne Alice Rohrwacher et le cinéaste belge Joachim Lafosse.

Mais aussi le musicien Abd Al Malick.

Et enfin accueillir dans la seconde partie de l'émission le prix Lumière 2021 : JANE CAMPION, non pas une cinéaste femme ( on ne dit pas un cinéaste homme ! ) mais une cinéaste, c'est déjà suffisant ajoute-t-elle ! Jane Campion dont le nouveau film " Le pouvoir du chien " sortira sur la plateforme Netflix le 1er décembre prochain. L'occasion aussi d'évoquer avec elle cette filmographie si forte et si singulière...

La programmation musicale :