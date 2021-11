Dans un stade, devant un match de football, chaque spectateur est en fait un cinéaste. Oui, en réglant sa focale sur un geste, une action, en créant sa propre dramaturgie et même ses ellipses. Regarder son voisin et rater un but. Tout se passe en direct ici et maintenant.

Alors question ce matin : comment le cinéma, en différé, raconte-t-il le football autrement ?

Un père et son fils ( comme au foot ! ) ont écrit ce livre ensemble " Le foot à l'écran "

Invité : JULIEN CAMY, avec son père Gérard, il signe cette anthologie , plus de 300 films sélectionnés et consacrés à cette passion planétaire. Le livre est édité chez Hugo Image.

Un ouvrage préfacé par un sacré spécialiste, invité : VINCENT DULUC, écrivain et journaliste au quotidien l'Equipe.

A ses côtés un acteur, ancien défenseur dans sa jeunesse et grand fan de ballon rond.

Invité : FRANCOIS BERLEAND

Enfin pour compléter ce tableau, un entraineur et consultant

Invité : RAYMOND DOMENECH

