Dans le désordre : des zombies, Top gun, la patrouille de france et le président ukrainien Zelinski. Le festival de Cannes enregistre aussi les bruits du monde...Parce-que " le cinéma " et c'est Vincent Lindon qui le dit, reste " une arme d'émotion massive."

Cannes, 75ème édition d'où nous sommes en direct ce matin depuis le palais des festivals.

Dès l'ouverture, une salle hilare devant ce film " Coupez ! " de Michel Hazanavicius, une forme d'hommage aux travailleurs de l'ombre du cinéma, ceux qui justement, ne s'exposent pas sur les marches. Le retour de Tom Cruise aussi dans " Top gun Maverick " avec de grandes cascades supersoniques qui sauvent un scénario prétexte. Mais la star, présente ici, reste une bête de l'écran !

Et enfin les choses sérieuses peuvent commencer : les films et les propositions de mise en scène. Il y en a eu dès mercredi. Parmi elles, " La nuit du 12 " de Dominik Moll. Un film présenté à Cannes première mais qui méritait de concourir pour la palme. " La nuit du 12 " avec Boulie Lanners qui sera notre premier invité.

Sans compter le premier français de cette compétition : Arnaud Desplechin pour " Frère et soeur ". Ce sera notre deuxième plateau avec deux des interprètes du film: Melvil Poupaud et Patrick Timsit.

Nous entendrons aussi le cinéaste Russe Kirill Serebrennikov et la réalisatrice américaine Kelly Reichardt qui a reçu cette semaine le Carrosse d'or et qui sera en compétition avec " Showing up "

La programmation musicale :