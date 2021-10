Il fallait bien qu'un jour cette histoire, découverte à 20 ans, devienne du cinéma, de la vie, du son, un mouvement !

30 ans plus tard le voici ce film rêvé, historique et tellement moderne, magnifique et cruel. Une comédie humaine où tout s'achète et tout se vend, presse, politique, sentiments, réputation... " Illusions perdues " le grand roman d'Honoré de Balzac est enfin devenu un grand film.

Invité: son réalisateur XAVIER GIANNOLI.

Pour raconter cette histoire d'innocence détruite et d'idéal perdu il fallait un sacré scénariste : JACQUES FIESCHI à nos côtés ce matin.. Et pour incarner Lucien de Rubempré ce jeune poète qui va se brûler les ailes à Paris, un jeune acteur à " l'innocence sans mièvrerie, à la sensualité sans vulgarité et à la grâce sans calcul " :

BENJAMIN VOISIN, notre troisième invité.

Enfin pour restituer le Paris de l'époque, deux grands techniciens avec nous :

RITON DUPIRE-CLEMENT, chef décorateur, vaste et belle mission dans ce film flamboyant. Et PIERRE-JEAN LARROQUE costumier de cet immense casting.

" Illusions perdues " est sorti mercredi.

