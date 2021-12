Samedi 25 décembre, matin. Vous ouvrez vos cadeaux, voici le nôtre : un film, le onzième de son auteur, "un film de chair et pas un film de cerveau " dit-il...

Anouck Grinberg (© Shanna Besson - Why Not Productions) dans "Tromperie" d'Arnaud Desplechin © AFP / Martin Bureau

Un jour, il devait avoir 24 ans, il découvre ce livre " La complainte de Portnoy " de Philip Roth. Il dévore ensuite l'œuvre du romancier américain dont il vient d'adapter un roman, enfin un film

Invité: ARNAUD DESPLECHIN, cinéaste et auteur de. ce long métrage "Tromperie ". Philip, écrivain célèbre exilé à Londres. Sa maitresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau : un refuge de confidences, de sexe, de littérature. Philip recueille chacun des mots comme un trésor, une écoute dénuée de jugement.

Face à face Denis Podalydès et Léa Seydoux

Celle qui ne joue pas un jeu enfantin dans cette histoire et dans ce film, c'est elle, l'épouse trompée.

Invitée : ANOUCK GRINBERG, une actrice si rare au cinéma et également auteure d'un livre" Dans le cerveau des comédiens "chez Odile Jacob

" Tromperie " de Arnaud Desplechin sur les écrans dès mercredi prochain le 29 décembre.

Les cadeaux offerts aux invités :

In the Mood for love de Wong Kar-wai, un coffret DVD / Blue Ray, édité par La Rabbia

de Wong Kar-wai, un coffret DVD / Blue Ray, édité par La Rabbia Les aventures d'Antoine Doinel, un coffret Blue Ray, édité par Carlotta

A noter:

Répliques n°15 - La revue d'entretiens autour du cinéma

La programmation musicale :

Joy Crookes - When you were mine