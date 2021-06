14 mars 2020, ce sera notre dernier invité avant la grande pandémie qu'il avait d'ailleurs mimé en toussant tout au long de notre générique de fin !

L'acteur Benoît Poelvoorde au Festival de Deauville en septembre 2020 © Getty / Foc Kan/WireImage

15 mois plus tard c'est avec lui que nous voulions refermer cette saison folle et surtout saluer sa magnifique, son impressionnante prestation dans ce nouveau film.Tralala

Invité : Benoît Poelvoorde au cœur de ce film " Profession du père " de Jean-Pierre Améris et adapté du livre de Sorj Chalandon.

Photo du film Profession du père de Jean-Pierre Améris avec Benoît Poelvoorde et Jules Lefebvre / Caroline Bottaro

A première vue un mythomane, un fou capable de s'inventer 1000 vies face à un enfant, le sien, qui a tellement envie de le croire. Et derrière ce rôle, une souffrance, une colère, une violence.

Un personnage très complexe qu'il joue subtilement. Enfin un défi pour le réalisateur de filmer l'état de croyance du fils entraîné dans ces folles aventures.

Profession du père sortira le 28 juillet, retenez bien cette date !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Enfin nous évoquerons le prochain festival de Cannes avec, au téléphone, Mathieu Amalric trois fois présent sur la croisette avec sa réalisation Serre-moi fort et acteur dans The French dispatch de Wes Anderson et _Tralala_la comédie musicale de Arnaud et Jean-Marie Larrieu.

50 min À écouter - Humour Sorj Chalandon 50 min

Les cadeaux offerts à l'invité :

"Mémoires" de David Niven , publié aux Editions Séguier

de , publié aux "Casablanca, l'aventure du film" de Tito Topin , publié aux Editions LettMotif

de , publié aux "Marché de brutes" d' Anthony Mann , un coffret BR / DVD édité par Rimini Editions

d' , un coffret BR / DVD édité par "Seuls les anges ont des ailes" de Howard Hawks, un coffret DVD / BR édité par Wild Side Video

Quelques manifestations estivales à ne pas manquer :

Paysages de cinéma – Le 7ème art s’invite à Saint-Cloud : Du 3 juillet 2021 au 29 août 2020, découvrez le domaine national de Saint-Cloud autrement, à travers des cadrages cinématographiques, tout en écoutant des dialogues de films emblématiques.

– Le 7ème art s’invite à Saint-Cloud : Du 3 juillet 2021 au 29 août 2020, découvrez le autrement, à travers des cadrages cinématographiques, tout en écoutant des dialogues de films emblématiques. Festival du cinéma de Brive : du 28 juin au 3 juillet 2021

: du 28 juin au 3 juillet 2021 Festival La Rochelle Cinéma - Le Fema : Du 25 juin au 4 juillet 2021

- : Du 25 juin au 4 juillet 2021 Cinéma en plein air - La Villette : Du 16 juillet au 22 août 2021

La programmation musicale :