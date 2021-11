"Mon seul plan de carrière, c'est mon désir, et je ne laisse à personne le soin de choisir à ma place. Je suis un acteur généraliste". On ajoutera : "dont la grande spécialité est de faire très bien tout ce qu'il entreprend".

Invité : Pierre Arditi

"Pour incarner le père, j'ai pensé à lui. Il a quelque chose de théâtral, chic et cultivé". Ainsi le définit Yvan Attal, réalisateur du film "Les choses humaines" et dans lequel Pierre Arditi incarne un journaliste vedette et séducteur, père de ce jeune homme accusé d'avoir violé une jeune femme. Ce sera la parole de l'un contre celle de l'autre.

"Les choses humaines" sort mercredi prochain.

Ce film sera aussi l'occasion pour nous de revenir avec lui sur cinq décennies de cinéma, "des choses ambitieuses et d'autres populaires". Explorer tous les possibles parce que, dans cette vie, il n'y a pas une minute à perdre.

Ainsi nous évoquerons avec Pierre Arditi le cinéma d'Alain Resnais (11 films ensemble) ou plus récemment celui de Bruno Podalydès...

