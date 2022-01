En Chine, elle s'interroge sur la force de résilience de ces patients à l'hôpital. En France lui se demande comment deux êtres ont pu cohabiter dans la même personne, le même esprit.

Arthur Rambo: Rabah Naït Oufella © Céline Nieszawer

Deux films pour scruter l'humain et ses contradictions. Qui est Karim D ? Est-ce ce jeune écrivain engagé au succès annoncé ou bien son allias Arthur Rambo qui poste des messages haineux ?

Invité : le réalisateur LAURENT CANTET, auteur de ce film, le huitième de sa filmographie " Arthur Rambo " inspiré librement de l'affaire Mehdi Meklat du Bondy blog. A travers cette histoire ce film est une passionnante plongée dans les réseaux sociaux, ce qu'ils disent de notre époque, de sa violence et de sa vitesse.

Et c'est bien pour cela que nous avons invité aux côtés de Laurent Cantet le sociologue DOMINIQUE CARDON, professeur et directeur du médialab à Sciences Po. Il a vu le film et nous attendons ses réflexions sur le numérique et sa place dans nos sociétés.

" Arthur Rambo " sur les écrans mercredi prochain.

Dans un hôpital en Chine à Shangaï qui accueille plus de deux millions de patients chaque année elle a choisi cinq familles entre souffrance et résilience.

Invitée : YE YE, réalisatrice de ce film " H6, l'hôpital des pauvres ", un instantané de la Chine aujourd'hui. Ce rapport d'un peuple à la maladie, la mort et la vie !

" H 6 " sort aussi mercredi prochain.

H6 / Nour Films

Les cadeaux offerts aux invités :

" Dillinger est mort" de Marco Ferreri . Un combo Blu-Ray & DVD édité par Tamasa

de . Un combo Blu-Ray & DVD édité par "Sexe, mensonge et video" de Steven Soderbergh . Un combo Blu-Ray & DVD édité par l’Atelier d’Images

de . Un combo Blu-Ray & DVD édité par "Paris nous appartient" de Jacques Rivette. Un DVD édité par Potemkine

A noter :

La programmation musicale :