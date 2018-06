Alexandra Bensaid reçoit Nicolas Revel, directeur général Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM). Reportage d'Anaëlle Verzaux : la mode cherche à se mettre au vert, prise de conscience ou greenwashing ?

L'invité : Nicolas Revel, directeur général de la CNAM

Se dirige-t-on vers un remboursement intégral de certaines prothèses dentaires. Pour aborder la question du "reste à charge zéro", promesse de campagne d'Emmanuel Macron, et bien d'autres sujets, Alexandra Bensaid reçoit Nicolas Revel, directeur général Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM).

Le reportage : la mode cherche à se mettre au vert, prise de conscience ou greenwashing ?

Ces 20 dernières années, les français ont multiplié par deux leur consommation de vêtements. Tellement de choix dans les vitrines ! Surtout depuis que les Zara et autre H&M ont inventé les collections en renouvellement continu... Résultat : Aujourd'hui, à l'échelle de la planète, on produit 4 fois plus d'habits qu'en 1980... des millions de tonnes de coton et de polyester à produire, à teindre, à traiter...

Oui, l'industrie de la mode qui continue d'exploser est aussi l'une des plus polluantes au monde. Qui pense à la mode plus respectueuse de l'environnement ? A une mode qui se recycle, circulaire ? Qui en parle beaucoup et qui agit vraiment ? Peut-on faire de la mode verte et bon marché ?

Un reportage d'Anaëlle Verzaux.

Ça se passe là-bas

Quentin Dickinson, correspondant de Radiofrance à Bruxelles revient sur l'entrée en vigueur des taxes américaines sur l'acier et l'aluminium européen.

Ma vie au boulot

