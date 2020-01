Bilan économique de l'année et voeux pour 2020, débat autour des perspectives françaises et européennes dressées par le Président de la République. Dans l'entretien: deux jours avant la rencontre entre les syndicats et l'exécutif, "On n'arrête pas l'éco" reçoit Yves Veyrier, secrétaire général de Force Ouvrière.

Le secrétaire général de Force Ouvrière, Yves Veyrier © AFP / Philippe Guay

L'entretien

La grève contre la réforme des retraites entame sa 31e journée, devenant, notamment, le plus long conflit à la SNCF depuis 1986-1987. Mais surtout, le "compromis rapide" souhaité par Emmanuel Macron ne semble pas se profiler, attisant toujours plus le scepticisme des syndicats.

Parmi eux, Force Ouvrière et son secrétaire général Yves Veyrier. Ce dernier juge que le président n'a pas réussi à convaincre depuis le début de son mandat et appelle à manifester le 9 janvier prochain.

Le débat

Le Président de la République a adressé ses voeux aux français pour la nouvelle année. Au programme: économie, croissance, réforme des retraites mais aussi écologie, Brexit et Europe. Une année prolifique et encourageante selon le chef de l'Etat...

Perspectives 2020, d'où peut venir la prochaine crise? Emmanuel Le Chypre de BFM-Business et Christian Chavagneux du magazine Alternatives Economiques ouvrent le débat.

Le reportage

Lorsqu'on parle d'emploi, le nombre de demandeurs, en France, reste impressionnant. Mais, depuis 2015, le nombre de chômeurs diminue. Qu'est-ce qui a changé? Entre les appuis de formations, les politiques publiques et l'impact des réformes: baisse du chômage, merci qui?

Hélène Fily a sonné à la porte d'une agence Pôle Emploi du XVIIIe arrondissement.

Ça se passe là-bas

La nouvelle Commission Européenne, menée par Ursula Von Der Leyen, s'est fixé un projet de taille avec son Pacte Vert Européen ou "Green deal". 2020 sera t'elle l'année où notre union économique change de logiciel sur l'écologie?

On en parle avec Joana Hostein, correspondante de France Inter à Bruxelles.

Ma vie au boulot

Ce samedi, Sandrine Foulon évoque un changement dans les entreprises. Elles avaient jusqu'au 31 décembre pour transformer leur ancien comité d'entreprise en nouveau comité social et économique (CSE), au travers d'un accord avec les syndicats. Une bonne nouvelle ?