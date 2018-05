Alexandra Bensaid reçoit Jean Bassères, le directeur général de Pôle Emploi. Reportage de Pierre Mariette : centres-villes, centres-bourgs, comment revitaliser ?

L'invité : Jean Bassères, directeur général de Pôle Emploi

Comment accélérer la baisse du chômage ? Bientôt deux conseillers pour accompagner un demandeur d'emploi ? Les chômeurs seront-ils dans l'obligation d'accepter la première offre d'emploi qui leur est proposée ? Pour répondre à ces questions, Alexandra Bensaid reçoit Jean Bassères, le directeur général de Pôle Emploi.

Le reportage : Centres-villes-centres-bourgs, comment revitaliser ?

Zoom sur les villes moyennes et leurs centres-villes qui se dévitalisent. Les commerces sont de plus en plus nombreux à baisser le rideau. Comment enrayer ce déclin ? Pour comprendre, On n'arrête pas l'éco s'est rendu sur place...

Un reportage de Pierre Mariette.

ça se passe là-bas

Cyril Sauvageot, correspondant de France Inter à Berlin revient sur les négociations commerciales en cours entre l'Union européenne et les Etats-Unis sur les possibles taxes sur l'acier et l'aluminium (qui coûteraient cher aux Allemands).

Ma vie au boulot

Sandrine Foulon répond à une question de Vincent sur les indemnités kilométriques. Il est en CDD, tout le monde bénéficie de ces indemnités dans sa boîte. Son employeur peut-il le lui refuser ? Chaque semaine, Sandrine Foulon répond aux questions des auditeurs sur le monde du travail. Vous aussi, posez vos questions via le formulaire de contact ci-dessous.