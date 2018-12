Alors que la colère des Français s'exprime quant à leur manque de pouvoir d'achat, certains observateurs suggèrent de s'affranchir des normes européennes pour répondre à l'urgence sociale. Une piste à envisager ? Pascal Lamy, président émérite de l'Institut Jacques Delors, est l'invité d'Yves Decaens.

"Gilets jaunes", règle des 3%, scénario politique à l'italienne, Brexit, commerce extérieur... Pascal Lamy, président émérite de l'Institut Jacques Delors et ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, répond ce samedi aux questions d'Yves Decaens.

Le débat

Pour la quatrième semaine consécutive, le mouvement des "gilets jaunes" se mobilise ce samedi. Mais la question des taxes sur le carburant est passé au second plan pour une réflexion plus globale sur les inégalités sociales et fiscales. La France, pays européen à être le plus gourmand en prélèvements obligatoires, taxe-t-elle trop ses citoyens ? Le rétablissement d'un impôt de solidarité sur la fortune pourrait-il apaiser les tensions ?

Christian Chavagneux du magazine Alternatives Economiques et Emmanuel Lechypre de BFM-Business ouvrent le débat.

Le reportage

Avec le Téléthon qui se tient ce week-end, les Français sont sollicités pour faire des dons, la fin d'année étant le moment où ils se montrent les plus généreux... Mais, ces dernières semaines, les associations ont fait part de leur inquiétude : des mesures gouvernementales, telles que la suppression de l'ISF, l'augmentation de la CSG ou le prélèvement à la source, ont pour conséquence, assurent-ils, de diminuer les montants levés.

Anaëlle Verzaux est partie en reportage à la rencontre des acteurs du secteur pour comprendre leur préoccupation.

Ma vie au boulot

Cette semaine, Sandrine Foulon répond à la question de Marina : avec le contexte de manifestations, peut-elle exercer son droit de retrait si elle redoute des violences ?