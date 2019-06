Cette semaine, la MAIF est devenue la première entreprise à mission, un statut qui vient d’être créé par la loi Pacte, et a lancé MAIF Transitions, un fonds dédié à la transition écologique et agricole. Le directeur général de l'assureur mutualiste, Pascal Demurger, est l'invité d'Alexandra Bensaid.

Pascal Demurger, directeur général de la MAIF © MAIF

"Assureur militant" depuis 1934, la mutuelle d’assurance vient d'adopter le statut d'entreprise à mission. En parallèle, elle a annoncé le 5 juin le lancement d'un fonds doté de 50 millions d'euros baptisé MAIF Transitions et dédié à la transition écologique et agricole.

Des engagements défendus par le directeur général de la MAIF, Pascal Demurger, qui vient de faire paraître un livre : L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus (Editions de l'Aube). Il répond ce samedi aux questions d'Alexandra Bensaid.

Le débat

Cette semaine, l'observatoire Crédit Logement/CSA a dévoilé des chiffres marquants pour le secteur immobilier : les taux d'intérêt des crédits se sont établis en moyenne à seulement 1,29%. Un record historique ! Des résultats au plus bas, encouragés par la concurrence entre les banques qui cherchent à attirer des prêteurs et par les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne qui seront maintenus à leur bas niveau actuel (respectivement, 0%, 0,25% et -0,40%), a annoncé le 6 juin Mario Draghi, le président de l'institut.

Mais l'argent pas cher est-il une si bonne affaire ? Emmanuel Lechypre de BFM-Business et Christian Chavagneux du magazine Alternatives Economiques en débattent.

Le reportage

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et mesure-phare du gouvernement, le reste à charge zéro doit entrer progressivement en vigueur d'ici à 2021. À cette date, seront remboursés à 100% par l’Assurance maladie et les complémentaires santé, certains soins en optique, dentaire et audioprothèses. Prenant les devants sur le calendrier, Harmonie Mutuelle, la première mutuelle en France, a annoncé que ses deux millions d'adhérents individuels pourraient bénéficier de la mesure dès le 1er juillet 2019.

Et ailleurs, où en est-on ? Manuel Ruffez s'est intéressé pour son reportage à cette réforme de santé.

Ça se passe là-bas

Dix jours après avoir annoncé ses fiançailles avec le Français Renault, l'Italien Fiat-Chrysler a brutalement retiré son offre de fusion dans la nuit du 5 au 6 juin. En cause ? Les "conditions politiques en France" qui "ne sont pas actuellement réunies pour qu’un tel rapprochement puisse être mené à bien", accuse Fiat-Chrysler. Un coup dur pour Renault qui est déjà allié de son côté avec les Japonais Nissan et Mitsubishi...

Comment ces partenaires à Tokyo ont-ils réagi après l'annonce de ce mariage avorté ? Réponse avec Yann Rousseau, correspondant au Japon du journal Les Echos.

Ma vie au boulot

Cette semaine, Sandrine Foulon répond à la question d'Elodie, consultante à son compte et jeune maman : à quand un congé paternité enfin incitatif et mieux rémunéré ?