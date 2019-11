Après "Le Capital au XXIe siècle", vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires, le revoilà avec "Capital et Idéologie", à la fois un livre d'histoire, une enquête et un message : non, les inégalités ne sont pas une fatalité. L'économiste Thomas Piketty est ce samedi l'invité d'Alexandra Bensaid.

L'économiste Thomas Piketty, à Paris, en septembre 2019. © AFP / Joël Saget

Paru en septembre, Capital et idéologie, le nouveau livre de Thomas Piketty paru au Seuil, se penche sur les inégalités. D'où viennent-elles et comment une société fait-elle en sorte à chaque fois de les justifier par le développement d'un récit ? Cette réflexion, déroulée sur plus de 1200 pages, prend en exemple de nombreux pays, des Etats-Unis à la France en passant par l'Inde.

Ce samedi, l'économiste répond aux questions d'Alexandra Bensaid, entourée de ses chroniqueurs, Emmanuel Lechypre de BFM-Business, Christian Chavagneux et Sandrine Foulon du magazine Alternatives Economiques.

Au cours de l'émission, à l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin, nous passerons aussi par Berlin avec Ludovic Piedtenu, correspondant de France Inter en Allemagne.