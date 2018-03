Alexandra Bensaid reçoit Pascal Canfin, directeur général de WWF France. Reportage sur le harcèlement au travail, cinq mois après l'affaire Weinstein, par Anaëlle Verzaux.

Pascal Canfin, directeur général de WWF © AFP / Thomas Samson

L'invité : Pascal Canfin, directeur général de WWF

Finance verte, inscription de la lutte contre le changement climatique dans la constitution, objet social de l'entreprise... Pour parler de tous ces sujets, et bien d'autres encore, Alexandra Bensaid reçoit Pascal Canfin, directeur général de WWF France.

Le reportage : Cinq mois après l'affaire Weinstein, y a-t-il un écho dans les entreprises ?

Le 8 mars, pour la journée du droit des femmes, lors d’un comité interministériel, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé une cinquantaine de mesures pour l’égalité hommes-femmes. Concernant le harcèlement sexuel au travail, un projet de loi sur les violences sexuelles sera présenté le 21 mars en conseil des ministres. Car problème : même si une loi sur le harcèlement sexuel existe déjà (la loi du 6 août 2012), elle n’est pas ou très peu appliquée. Selon une enquête de l’IFOP de mars 2014, 1 femme sur 5 est confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle, 30 % des victimes de harcèlement n’en parlent à personne, moins d’un quart en font part à la direction ou leur employeur. Pourtant, tout employeur doit prendre des mesures de prévention contre le harcèlement sexuel et le faire cesser quand il en a connaissance. Mais depuis l’enquête de l’IFOP, il y a eu l’affaire Weinstein, et les multiples révélations de harcèlement sexuel sur le net… le phénomène #metoo… Y a-t-il, dans les entreprises, un avant et un après #metoo ? La parole s’est libérée sur les réseaux sociaux, s’est-elle également libérée dans les entreprises ? Et comment réagissent les entreprises devant des cas de harcèlement sexuel ? Un reportage d'Anaëlle Verzaux.

Ça se passe là-bas

Pierre-Yves Dugua, correspondant de radiofrance aux Etats-unis, revient sur le virage protectionniste amorcé par Donald Trump cette semaine.

Ma vie au boulot

Après une semaine au cours de laquelle les droits des femmes ont beaucoup été commentés, Sandrine Foulon répond à une question de Corinne sur les écarts de salaire inexpliqués entre hommes et femmes : faut-il arrêter de faire des enfants ?

