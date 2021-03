Ce samedi, retour sur une semaine éco faite de bons chiffres et de déclarations optimistes. Faut-il croire à ce parfum d'espoir ? Et puis zoom sur nos Ehpad. Visites, vaccination, recrutement... Reportage et entretien avec Sophie Boissard, la directrice générale de Korian, numéro un européen des maisons de retraite.

Sophie Boissard, directrice générale de Korian © AFP / Eric Piermont

L'entretien

Elle dirige le numéro un européen des maisons de retraite pour les personnes âgées, fragiles et dépendantes, Korian. En 2020, le chiffre d'affaires de l'entreprise a progressé de 7,2%, atteignant 3,8 millions d’euros.

Où en est aujourd'hui la vaccination ? Quand les visites extérieures pourront être à nouveau autorisées dans ces établissements ? Et sur un front de l'emploi, comment le secteur peut-il parvenir à embaucher ?

Ce samedi, Sophie Boissard, la directrice générale de Korian, répond aux questions d'Alexandra Bensaid.

Le débat

2 min Prévisions économiques : faut-il croire au regain d'optimisme ? Par Juliette Goux & Valentin Pérez

Cette semaine, un déluge de chiffres positifs est venue de toutes parts. L'OCDE a revu à la hausse sa prévision de croissance mondiale pour 2021, à 5,6%, tandis que celle de la France sera d'au moins 5%, a prévenu le gouverneur de la Banque de France, dont les prévisions sont attendues le 15 mars.

Bonnes perspectives aussi du côté de l'emploi : selon le baromètre Manpower, les intentions d'embauches progresseraient désormais de 7% pour le troisième trimestre 2021. Et du côté de l'inflation : la BCE a annoncé le 11 mars qu'elle devrait atteindre 1,5% cette année.

Faut-il vraiment croire à ce nouvel optimisme ? Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne et Christian Chavagneux, éditorialiste au magazine Alternatives Economiques ouvrent le débat.

Le reportage

Un an après la pandémie, comment vont nos Ehpad ? Le Covid a mis en lumière les tensions extrêmes qui s'y jouent. D'un côté, les soignants qui dénoncent les salaires et les conditions de travail. De l'autre, les directions qui se plaignent de ne pas trouver de bras et de ne pas arriver à garder leur personnel.

Ces derniers mois, il y a eu une prise de conscience. Prime, revalorisation des salaires... Le gouvernement a aussi annoncé d'ici 2022 16 000 nouvelles places de formation pour les aides soignantes et les infirmières. Des formations accélérées d'assistants de soin en gérontologie pour pallier la pénurie devraient également voir le jour.

Mais est-ce assez ? Reportage signé Caroline Pomès.

Ça se passe là-bas

Cette semaine, on a beaucoup parlé évidemment des 10 ans de la catastrophe nucléaire de Fukushima. C'est à la suite de cette catastrophe, qu'en Allemagne, la chancelière Angela Merkel avait annoncé sa décision : sortir du nucléaire.

Dix ans plus tard, où en est Berlin ? On en parle avec Ludovic Piedtenu, correspondant permanent de France Inter en Allemagne.

Ma vie au boulot

La loi climat a été cette semaine discutée à l'Assemblée nationale. Sybille, qui est salariée dans une PME d’Angers, en a profité pour envoyer une question à Sandrine Foulon : les entreprises ne peuvent-elles pas faire davantage pour la planète qu’imprimer en recto-verso et supprimer les gobelets en plastique ?