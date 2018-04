Alexandra Bensaid reçoit Cecilia Malmström, commissaire européenne au commerce. Reportage de Louis-Valentin Lopez : comment créer de l'emploi et dynamiser l'économie dans les banlieues ?

Cécilia Malmström, femme politique suédoise membre du parti Les Libéraux, elle est Commissaire européenne au commerce depuis 2014 © AFP / Frederick Florin

L'invité : Cecilia Malmström, commissaire européenne au commerce

Craintes d'une guerre commerciale avec les Etats-unis, négociations de nouveaux accords commerciaux avec l'Amérique Latine et le Japon, protection des données... Alexandra Bensaid reçoit Cecilia Malmström, la commissaire européenne au commerce, pour aborder tous ces sujets et bien d'autres encore.

Le reportage : comment créer de l'emploi et des entreprises en banlieue ?

Dans les banlieues les années passent, et les chiffres sont toujours aussi préoccupants : un jeune des quartiers populaires sur deux est en ce moment au chômage. Et un sur trois a un niveau inférieur à un BEP. Pour y remédier, Jean-Louis Borloo a présenté il y a deux jours un vaste plan banlieues. Seulement voilà : avant lui, Alain Juppé, Lionel Jospin ou encore Fadela Amara se sont déjà cassés les dents sur la question, et beaucoup d'habitants n'ont plus confiance dans la politique. Ne serait-ce pas alors à l'entreprise de prendre le relais ? Installation de start-up, formations à l'emploi, investissements dans les zones défavorisées... les initiatives essaiment.

Que peuvent faire les entreprises pour les banlieues ? Un reportage de Louis-Valentin Lopez.

Ça se passe là-bas

Dominique André, correspondante de France Inter à Pékin, revient sur la mise en garde émise par Christine Lagarde concernant les "Nouvelles routes de la Soie", le colossal plan lancé par le président chinois Xi Jinping en 2013. L'objectif : déployer routes, ports, voies ferrées et parcs industriels à travers l'Asie, aux portes de l'Europe et jusqu'en Afrique.

Ma vie au boulot

Cette semaine, Sandrine Foulon répond à la question d'un patron : un employeur peut-il contester l’avis d’inaptitude du médecin du travail ? Chaque semaine Sandrine Foulon répond à la question d'un auditeur sur le monde du travail. Vous aussi, posez-vos questions via le formulaire de contact ci-dessous.