Après une semaine marquée par les krachs boursiers et la mobilisation générale contre le coronavirus, que peut-il se passer pour les entreprises, leurs salariés, les marchés, les finances publiques ? Pour en parler, Alexandra Bensaid reçoit ce samedi le PDG d'Euronext et le directeur général de Bpifrance.

Le CAC 40 en chute libre, dans une salle de marché à La Défense, le 9 mars 2020. © AFP / Eric Piermont

Débat avec Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance

Nicolas Dufourcq, le directeur général de Bpifrance, à l'Elysée en septembre 2019. © AFP / Ludovic Marin

Le 12 mars, Emmanuel Macron s’est exprimé à la télévision devant plus de 24 millions de téléspectateurs et a annoncé diverses mesures pour faire face à la pandémie du coronavirus en France. Dès le 16 mars, les crèches, écoles, collèges, lycées et universités seront fermés ; les Français incités à minimiser leur déplacement et à privilégier le télétravail.

Quels vont être précisément les mécanismes mis en œuvre, envers les entreprises, les salariés et les indépendants ? Quelles conséquences économiques doit-on attendre pour tous les acteurs ? On en parle avec Emmanuel Lechypre de BFM-Business, Christian Chavagneux du magazine Alternatives Economiques ainsi que Nicolas Dufourcq, le directeur général de Bpifrance, institution qui va être en première ligne pour aider les entreprises dans les semaines à venir.

Le numéro vert mis en place par Bpifrance : 0 969 370 240

Reportage : La semaine noire des marchés

Toute la semaine, les marchés ont chuté, inquiétés par la pandémie. Le 12 mars fut un jeudi noir : le CAC 40 a plongé de 12,28%, soit la plus forte chute de son histoire. Même mouvement sur les autres bourses.

Inquiétude légitime ou mouvement de panique ?

Claire Chaudière a passé une semaine auprès des investisseurs, en plein krach boursier.

Entretien avec Stéphane Boujnah, PDG d'Euronext

Stéphane Boujnah, le PDG d'Euronext, à Paris en octobre 2019 © AFP / Eric Piermont

Le groupe Euronext, principale place boursière de la zone euro, a été le théâtre de cette semaine extrêmement mouvementée. Son PDG, Stéphane Boujnah, répond ce samedi aux questions d’Alexandra Bensaid.

Ma vie au boulot

Sandrine Foulon a reçu beaucoup de questions d'auditeurs qui ne peuvent plus travailler à la suite des décisions du gouvernement pour lutter contre le virus.

Les salariés en chômage partiel "ne perdront pas un centime", a assuré le 13 mars le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Est-ce bien le cas ?