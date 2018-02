Accompagnée d'Emmanuel Lechypre et de Christian Chavagneux, Alexandra Bensaid reçoit Christine Lagarde, directrice générale du FMI pour un grand entretien.

Christine Lagarde © AFP / Fabrice Coffrini

L'invitée : Christine Lagarde, directrice générale du FMI

Accompagnée de Christian Chavagneux d'Alternatives économiques et Emmanuel Lechypre de BFM Business, Alexandra Bensaid reçoit Christine Lagarde, la directrice générale du FMI. Risques de nouvelles crises financières, réformes lancées par Emmanuel Macron en France, fiscalité des géants du numérique, libération de la parole des femmes, autant de grandes thématiques au programme de cet entretien avec l'ancienne ministre de l'économie.

Ça se passe comme ça là-bas

Antoine Giniaux, correspondant de France Inter à Londres, revient sur la privatisation la compagnie ferroviaire britannique et ses conséquences aujourd'hui.

Ma vie au boulot

Sommes-nous tous égaux face à la rupture conventionnelle ? C’est la question que pose Jérémy. Peut-il prétendre au même chèque de départ que l’un de ses collègues ? Problème, si chacun touche les indemnités de départ légales et conventionnelles auxquelles il a droit, le bonus que l’on peut obtenir en plus dépend de la capacité à négocier. Et tout le monde ne part pas sur la même ligne de départ quand il s’agit de transiger.

