Comment les entrepreneurs peuvent-ils prendre part au grand débat national, lancé cette semaine par Emmanuel Macron ? Pour en parler, Alexandra Bensaid accueille Alain Griset, président de l'U2P. Au sommaire également, le reportage de Claire Chaudière sur la réalité du déclassement social en France.

Alain Griset, président de l'U2P © AFP / Ludovic Marin

Grand débat national, place des entrepreneurs, arrivée du prélèvement à la source... Ce samedi, Alain Griset, président de l'Union des entreprises de proximité, répond aux questions d'Alexandra Bensaid.

Le débat

Cette semaine, s'est ouvert en France le grand débat national, voulu par le gouvernement. Des réunions locales ont été organisées et, à partir du 21 janvier, chacun pourra également déposer ses contributions en ligne. Parmi les quatre thèmes retenus : la fiscalité et les dépenses publiques.

Christian Chavagneux du magazine Alternatives Economiques et Emmanuel Lechypre de BFM-Business se penchent ce samedi sur les onze questions posées dans la fiche technique, et en débattent.

Le tableau de dépenses publiques mentionné à l'antenne est disponible ici.

Le reportage

Vivons-nous mieux ou moins bien que nos parents ? Cette question hante aujourd'hui les classes moyennes, craintives de subir le déclassement social... Derrière le sentiment et la peur, qu'en est-il ?

Claire Chaudière a tenté d'y voir plus clair à travers son reportage.

Ça se passe là-bas

A dix semaines de la date du divorce, l'accord sur le Brexit, négocié péniblement par Londres et Bruxelles, a été massivement rejeté par les députés britanniques. Lundi 21 janvier, Theresa May, la cheffe du gouvernement, doit présenter un plan B. Brexit or not Brexit ? hard ou soft ?

Dans ce brouillard, comment réagissent les chefs d'entreprises outre-Manche ? On en parle avec Antoine Giniaux, correspondant de France Inter à Londres.

Ma vie au boulot

Cette semaine, Sandrine Foulon se penche sur la question soumise par Quentin : et si, pour augmenter le pouvoir d'achat, on obligeait les employeurs à se préoccuper du logement des salariés ?