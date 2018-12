Que fallait-il lire et voir cette année pour comprendre l'économie ? Et quels sont les cadeaux à offrir aux curieux du monde qui nous entoure ? Alexandra Bensaid et ses chroniqueurs font leurs recommandations de fêtes, en compagnie de deux auteurs, l'historien Gérard Noiriel et la journaliste Capucine Cousin.

Ce samedi, spéciale dédicace à tous ceux qui n'ont pas encore de cadeau à offrir. Car un bouquin qui parle d'éco, de social, bref, de nous, ça peut faire plaisir mais aussi sourire voire rigoler...

Alexandra Bensaid, Emmanuel Lechypre, Christian Chavagneux et Sandrine Foulon recommandent les productions qu'il ne fallait pas manquer en 2018. Autour d'eux, deux invités dont les livres ont été particulièrement appréciés : l'historien Gérard Noiriel et la journaliste Capucine Cousin.

Nos coups de cœur

The Four - Le Règne des quatre : la face cachée d'Amazon, Apple, Facebook et Google de Scott Gallaway, Quanto, 376 pages, 19,90€.

Happycratie. Comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies d'Edgar Cabanas & Eva Illouz, Premier Parallèle, 260 pages, 21 €.

Résonance - Une sociologie de la relation au monde d'Hartmut Rosa, La Découverte, 544 pages, 28€.

Netflix & Cie : les coulisses d'une (r)évolution de Capucine Cousin, Armand Colin, 184 pages, 17,90€.

En résonance avec l'actualité

Le Retour des domestiques de Clément Carbonnier & Nathalie Morel, Le Seuil, 112 pages, 11,80€.

Les crises du logement de Pierre Madec & Jean-Claude Driant, PUF, 116 pages, 9,50€.

Et si les salariés se révoltaient ? de Patrick Artus & Marie-Paule Virard, Fayard, 176 pages, 15€.

"Gagner sa vie", série documentaire créée par Margaux Missika & Yuval Orr, disponible en replay sur Arte

Un impôt juste, c'est possible ! de Pierre-Alain Muet, Le Seuil, 240 pages, 20€.

Résistances à l'impôt, attachement à l'Etat - Enquête sur les contribuables français d'Alexis Spire, Le Seuil, 312 pages, 22€.

Pour comprendre l'histoire

Une histoire populaire de la France : de la guerre de Cent Ans à nos jours de Gérard Noiriel, Agone, 832 pages, 28€.

La révolution matérielle - Une histoire de la consommation (France, XIXe-XXIe siècle) de Jean-Claude Daumas, Flammarion, 590 pages, 26€.

Cabinet de curiosités

"Un entretien", mini-série écrite et réalisée par Julien Patry, avec Benjamin Lavernhe, en replay sur Canal+

Vous n'espériez quand même pas un CDD ? de Mathilde Ramadier, Le Seuil, 112 pages, 15€.

Histoires des modes et du vêtement, du Moyen-Âge au XXIe siècle de Denis Bruna & Chloé Demey, Textuel, 504 pages, 55€.

Demain tous estoniens ? de Violaine Champetier de Ribes & Jean Spiri, 10-14, 233 pages, 20€.

La pyramide de Ponzi de Xavier Betaucourt & Nathalie Ferlut, Delcourt, 112 pages, 17,50€.

Economiquement vôtre d'Yvon Gattaz, Le Cherche-Midi, 223 pages, 19€.

