Ce samedi, débat sur l’inflation : après la joie de la réouverture et la perspective d’une reprise économique, elle sonne comme un petit bruit de fond… Reportage sur l’opération sauvetage des Petites et Moyennes Entreprises et entretien avec le ministre délégué chargé des PME.

Le ministre chargé des PME, Alain Griset, au Palais de l'Elysée le 29 avril. © AFP / Ludovic Marin

L'entretien

Un an après le début de la crise sanitaire, beaucoup d'indépendants ont du mal à redémarrer. Alors chefs d'entreprise et salariés redoutent un moment : celui où l'Etat diminuera son soutien, qu'il s'agisse du fonds de solidarité ou de la prise en charge du chômage partiel.

Ce samedi, Alain Griset, Ministre délégué en charge des PME, répond aux questions d'Alexandra Bensaid.

Le débat

2 min Faut-il s'inquiéter du retour de l’inflation ? Par Juliette Goux & Cyril Marchan

A peine a-t-on esquissé la perspective d'une reprise économique cette année qu'une nouvelle semble déjà menacer les marchés financiers : l'inflation fait son grand retour aux Etats-Unis, et pourrait dans une moindre mesure toucher l'Europe. Faut-il s'en inquiéter ?

Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne et Christian Chavagneux, éditorialiste au magazine Alternatives Economiques ouvrent le débat.

Le reportage

Depuis un an, on a beaucoup parlé d'une vague de faillites possibles au moment où les aides de l'Etat commenceraient à diminuer. Une vague qui n'est pas venue pour l'instant, au contraire même puisque le nombre de défaillances a diminué. Mais plus d'un patron de PME sur deux se dit inquiet pour la pérennité de son entreprise. C'est le résultat d'une enquête menée par la CPME, l'organisation patronale.

Anaëlle Verzaux a tendu son micro du côté des très petites entreprises, moins de 20 salariés.

Ça se passe là-bas

De nouveau, un patron d’un géant chinois d’internet tente… de se faire oublier ! Cette fois-ci il s’agit de Zhang Yiming, le fondateur de Tik Tok. Un réseau social essentiellement utilisé par les jeunes, basé sur le partage de vidéos, et qui rassemble tout de même un milliard d’utilisateurs sur la planète. Dans une lettre adressée à ses salariés, Zhang Yiming donne les raisons de cette décision qui a pris tout le monde de court, et sur laquelle revient Dominique André, correspondante permanente de France Inter à Pékin.

Ma vie au boulot