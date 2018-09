Ce samedi, au cœur de la rentrée sociale nous invitons le docteur en économie Eric Heyer et le professeur de droit Pascal Lokiec. Auteurs d'Une autre voie est possible. Avant l'entretien, Louis-Valentin Lopez questionne la faisabilité du bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts.

Pascal Lokiec et Eric Heyer © Philippe Matsas / Flammarion

Le docteur en économie Eric Heyer, le juriste Pascal Lokiec et la sociologue Dominique Méda assemblent leurs trois disciplines dans le livre Une autre voie est possible aux éditions Flammarion. Parce que pour eux, le modèle social français n'est pas mort. Deux des auteurs, Eric Heyer et Pascal Lokiec, sont les invités d'Alexandra Bensaid.

Le reportage

Aujourd'hui, le nombre de contrats (très) courts explose. Mais peut-on imposer un bonus-malus aux employeurs qui abusent ? C'est le thème du reportage de Louis-Valentin Lopez.

Ça se passe là-bas

Ce samedi, on monte à Bruxelles prendre des nouvelles de la commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager. Chargée de vérifier que toutes les entreprises jouent selon les règles du jeu et paient leurs impôts, elle a déjà montré du doigt Apple et Google. C'est maintenant Amazon qu'elle met sous le feu des projecteurs. Mais est-ce que son travail paie vraiment ? La réponse avec le journaliste Pierre Benazet.

Ma vie au boulot

Chaque semaine, Sandrine Foulon répond à la question d'un auditeur sur le monde du travail. Ce samedi : le sourire au travail avec la question de Judith.

Vous aussi, posez-lui vos questions via le formulaire de contact ci-dessous.