Reportage de Louis-Valentin Lopez sur la filière dessins animés française. Et débat : est-ce que "ça va mieux" ?

Marc-Antoine Jamet, président de la "Cosmetic Valley" et secrétaire général de LVMH

Alexandra Bensaid reçoit le président de la Cosmetic Valley et secrétaire général du groupe LVMH, Marc-Antoine Jamet.

Le reportage : L'économie du dessin animé, success story à la sauce française

Depuis quelques années, il voit la vie en couleur : le dessin animé français. L'année dernière, la production nationale a augmenté de 36%. Le secteur recrute à tour de bras : on prédit jusqu'à 1.000 emplois créés en 2017-2018. Toute une filière à la mécanique bien rodée s'est mise en place : les entreprises embauchent les monteurs et les character designers dès la sortie des écoles. Certains vont même jusque dans les festivals pour recruter. Une bonne santé largement soutenue par les politiques publiques, avec des crédits d'impôt et des primes à la relocalisation. Existe-t-il une french touch? Comment ce cercle vertueux s'est-il mis en place dans notre industrie du dessin animé ? Un reportage de Louis-Valentin Lopez

Ça se passe comme ça là-bas

Avec les correspondants à l'étranger de Radio France.

Ma vie au boulot

Chaque semaine, Sandrine Foulon répond à un courrier d'auditeurs à propos de sa vie au boulot : vous aussi, parlez-nous de vos conditions de travail, écrivez à Sandrine Foulon en suivant le formulaire contact ci-dessous (cliquez sur la petite enveloppe !) :