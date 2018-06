Alexandra Bensaid reçoit Augustin de Romanet, le PDG de Groupe ADP (ex Aéroports de Paris). Reportage d'Anaëlle Verzaux : à la fin du quinquennat, 20% de bio dans les cantines, c'est possible ?

Augustin de Romanet, PDG de Groupe ADP © AFP / Eric Piermont / AFP

L'invité : Augustin de Romanet, le PDG de Groupe ADP

Alexandra Bensaid reçoit Augustin de Romanet, le PDG de Groupe ADP (ex Aéroports de Paris).

Le reportage : à la fin du quinquennat, 20% de bio dans les cantines, c'est possible ?

Va-t-on instaurer dans la loi l'objectif de 20% de produits bio, dans les cantines scolaires, à l'horizon 2022 ? Fin mai, les députés ont voté oui. Mercredi prochain, les sénateurs seront appelés à se prononcer. Et voilà la bataille : en commission, ils ont déjà dit non...

À droite surtout, les sénateurs estiment que les conséquences économiques sont trop importantes. Sans parler politique, ni environnement, ni santé, il y a deux questions à étudier : 20% de bio à la cantine, ça coûte plus cher à qui ? Et davantage de bio à la cantine, d'accord, mais du bio produit en France ou ailleurs ? Est-ce qu'il faudra aussi plus d'importations?

Un reportage d'Anaëlle Verzaux.

Ca se passe là-bas

Antoine Giniaux, correspondant à Londres France Inter, fait un point sur l'avancement du Brexit, deux ans après le vote des britanniques.

Ma vie au boulot

Chaque semaine, Sandrine Foulon répond à la question d'un auditeur sur le monde du travail. Vous aussi, posez-lui vos questions via le formulaire de contact ci-dessous.