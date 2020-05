Alors qu’un nouveau plan hôpital est en train de s’écrire, zoom sur l'hôpital public. Quel hôpital après la crise sanitaire ? Quelles leçons en tirer ? Reportage et questions au médecin et professeur André Grimaldi.

Le débat

Après Air France, c'est une autre grande marque française qui se retrouve en difficulté : Renault, symbole d'un secteur automobile en crise. Alors que les constructeurs européens annonçaient une chute du marché automobile de 76% au mois d'avril, Renault serait prêt à fermer plusieurs de ses usines selon la presse, dont le site emblématique de Flins dans les Yvelines. Si les difficultés existaient avant le confinement puisqu'un plan de restructuration avait été annoncé en février, la situation semble désormais se préciser. Et l’Etat, actionnaire à 15% de Renault, est appelé à la rescousse avec un prêt de 5 milliards d'euros.

Sauver l’auto : pourquoi, à quel prix et en exigeant quelles contreparties ? Emmanuel Lechypre de BFM-Business et de Christian Chavagneux du magazine Alternatives Economiques ouvrent le débat.

Ça se passe là-bas

Hier, le discours du premier ministre chinois n'a laissé aucun doute sur le choc économique brutal que représente la crise sanitaire mondiale pour le pays. Pour la première fois depuis 30 ans, la Chine ne s'est pas donnée d'objectif de croissance pour l'année - Li Keqiang ne s'est pas risqué à s'engager sur des prévisions, signe que le pays traverse une période de grande incertitude. On en parle avec Dominique André, la correspondante permanente de France Inter en Chine.

L'Instant M

Les patrons des chaines privées font état de l’effondrement du marché publicitaire et des conséquences sur leurs entreprises. Des plans d’économie sont déjà annoncés au sein des maisons mères de RMC, BFM ou encore M6 et RTL. Mais quid de nos chaines publiques ? Quel bilan tirent-elles du confinement ? Quels enjeux doivent-elles se préparer à affronter pour la rentrée ?

Sonia Devillers reçoit Takis Candilis, directeur des programmes de France Télévisions.

L'invité éco

Avant le Ségur de la Santé, zoom sur l’hôpital public. Quelles leçons tirer de la crise sanitaire ? Et maintenant, quel hôpital ? Qu'attendre du nouveau plan hôpital qui est en train de s’écrire ? Questions à André Grimaldi, professeur émérite de diabétologie au CHU Pitié-Salpêtrière. Il publie Urgence : Santé aux éditions Odile Jacob sur la crise de l'hôpital public. Il répond aux questions d'Alexandra Bensaid à partir de 10h10.

Le reportage

Alors que des négociations sur l’hôpital vont s’ouvrir ce 25 mai, avenue de Ségur, à Paris, au ministère de la Santé, nous avons voulu savoir comment les soignants ont vécu cette crise du Covid-19 et quelles leçons ils en tiraient sur l’avenir leurs établissements publics. Et si cette crise, qui a remis l’hôpital au centre du système de santé, lui permettait de se dessiner un nouvel avenir ? C’est un reportage in situ, au centre hospitalier Sud-Ile-de-France, à Melun, en Seine-et-Marne. Mais la question est aussi financière : comment financer les besoins du système hospitalier ? Deux économistes ont ici la parole, Carine Milcent, chercheuse au CNRS et spécialiste des systèmes de santé à l’école d’économie de Paris et Frédéric Bizard, économiste à Sciences Po et président de l’Institut Santé.

Comment permettre à l’hôpital de sortir de la crise ? C'est un reportage de Célia Quilleret.

Ma vie au boulot

Sandrine Foulon répond chaque samedi aux questions des auditeurs sur le droit du travail et le monde professionnel.

Grégory : "Continue t-on à cotiser aux retraites quand on est en chômage partiel ?"

Peut-on décider de rompre un CDD pour motif de Covid ? Et au contraire, l'employeur peut-il renouveler plusieurs fois un CDD depuis la crise ?

Isabelle : "Mon employeur a-t-il le droit de ne plus me verser de tickets restaurant quand je suis en télétravail ?"

Pour poser vos questions à Sandrine Foulon, voici l'adresse : onnarretepasleco@radiofrance.com

Zoom sur... les auteurs professionnels

Coup de fil à une personnalité du monde de la culture pour faire un point sur les bouleversements économiques que traversent ces secteurs. Ce matin, focus sur les auteurs : alors que les maisons d'éditions et librairies ont subi de plein fouet les conséquences du confinement, qu'en est-il de la situation des auteurs professionnels ? L'invité d'Alexandra Bensaid est auteur de bande dessinée, illustrateur, romancier, réalisateur, et il est l'un des présidents d'honneur de la Ligue des Auteurs Professionnels. Johann Sfar est en direct dans On n'arrête pas l'éco à partir de 10h40.

Le monde à repenser

Une tribune pour repenser le monde de demain, avec une idée pour réimaginer l'avenir. Ce matin, la sociologue et spécialiste du travail Dominique Méda se prête à l'exercice, à l'heure où la crise sanitaire a profondément remis en question le travail - du boom sans précédent du télétravail en passant par la réévaluation symbolique de la hiérarchie sociale des métiers. Dominique Méda propose quant à elle d’utiliser la reconversion écologique et la démocratisation de l’entreprise pour repenser le travail de demain.

