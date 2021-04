Ce samedi, on débat de l'état de nos entreprises avant de possibles réouvertures, on jette un coup d'œil sur le sommet sur le climat de Joe Biden, avant d'ouvrir notre dossier. Quels espoirs et quels défis pour le tourisme aujourd'hui ? Reportage en Île-de-France et entretien avec le PDG de la Compagnie des Alpes.

Le PDG de La Compagnie des Alpes, Dominique Marcel © AFP / Bertrand Guay

L'entretien

C'est un acteur majeur du tourisme, le leader mondial des domaines skiables, qui possède également 13 parcs d'attraction. Le parc Astérix, le Futuroscope, le musée Grévin, c'est elle, la Compagnie des Alpes.

Mais avec la situation sanitaire incertaine, le groupe se retrouve avec des résultats fortement dégradés. Entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, le chiffre d'affaires a chuté de pas moins de 93%...

Et maintenant ? Peut-on croire à une reprise, un coup de pouce avec le plan montagne attendu en mai ? Quelles risques et quels espoirs pour les perspectives de sortie de crise qui commencent à se dessiner ? Pour en parler, Alexandra Bensaid reçoit ce samedi le PDG de la Compagnie des Alpes, Dominique Marcel, qui est également le président de l'Alliance France Tourisme.

Le débat

2 min Déconfinement : les espoirs, défis et risques de la sortie de crise Par Céline Illa & Valentin Pérez

Le 22 avril, Jean Castex, entouré de ses ministres, est de nouveau apparu à la télévision pour une énième conférence de presse rituelle du jeudi soir. Il y a fait un point sur la situation sanitaire, a précisé les détails de la reprise de l'école dès le 26 avril.

Et du côté des entreprises ? Le Premier ministre, avec beaucoup de précautions, a indiqué que, si la situation sanitaire le permettait, une discussion s'engagerait pour imaginer une réouverture de certains commerces, restaurants et terrasses pour la mi-mai.

Mais dans quel état, psychologique, logistique et surtout financier, seront les entreprises pour ce redémarrage ? Béatrice Mathieu, rédactrice en chef adjointe au magazine L'Express et Christian Chavagneux, éditorialiste au magazine Alternatives Economiques ouvrent le débat.

Le reportage

Le tête-à-tête avec la Joconde, imaginé par le studio de réalité augmentée Emissive / Emissive

En France, face à la décrue du tourisme depuis un an, une région concentre l'essentiel des maux. C'est celle qui accueille habituellement le plus de monde : l'Ile-de-France. Elle accueillait 50 millions de touristes en 2019... et seulement 17 millions l'an dernier, aux trois quarts français. Conséquence ? Côté finances, 15 milliards de recettes touristiques ont été perdues.

Les professionnels des hôtels, des cafés, des restaurants, du transport et des agences de voyages scrutent l'horizon. A quand la réouverture ? Pour qui le retour à la normale ?

Du cœur du Paris historique, le Maris, aux expériences de réalité augmentée pour pallier à l'impossibilité d'un tourisme physique, Caroline Pomès est allée à la rencontre des acteurs du secteur.

Ça se passe là-bas

Avec son sommet sur le climat, organisé les 22 et 23 avril, Joe Biden prend ouvertement le contrepied de Donald Trump. Le deuxième pollueur mondial a pris de nouveaux engagements, très ambitieux, en matière d'émissions carbone.

Toutefois, malgré Donald Trump et malgré le retrait de l'Accord de Paris, ces dernières années les Etats Unis ont continué à réduire leurs rejets de CO2. Que s'est-il passé ? Et les industries américaines du gaz et du pétrole, les Big Oil, prennent-elles vraiment le virage vert ? Décryptage avec Pierre-Yves Dugua.

Ma vie au boulot

La vie au boulot vient parfois se glisser jusque sous nos draps... Ce samedi, Sandrine Foulon nous parle d'une étude européenne menée dans 30 pays sur le sommeil des couples. Elle souligne que, outre le télétravail, le confinement ou les séries qu’on regarde trop tard le soir, la position sociale des individus joue aussi dans leur manière de dormir...