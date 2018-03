Alexandra Bensaid reçoit Tim Harford, chroniqueur au Financial Times, économiste et auteur de "L'économie mondiale en 50 inventions". Reportage de Marion L'hour sur les difficultés du NHS, le système de santé britannique.

L'invité : Tim Harford, économiste et auteur de l'économie mondiale en 50 inventions.

Alexandra Bensaid reçoit Tim Harford, économiste, chroniqueur au Financial Times. Près d'un an après le vote du Brexit, l'économiste et chroniqueur au Financial Times revient sur la situation économique du Royaume-Uni. Il présente également son livre L'économie mondiale en 50 inventions. En racontant l'invention d'objets de notre quotidien tels que l'ampoule électrique ou le plastique, il y explique certains mécanismes économiques.

Livre cité : L'économie mondiale en 50 inventions, écrit par Tim Harford, Presses universitaires de France

Le reportage : ça ne va pas fort au NHS

Plongée au cœur du National Health System, le système de santé britannique. Un reportage de Marion L'Hour.

Dominique André, correspondante de France Inter à Pékin revient sur la riposte du président chinois Xi Jinping, après l'entrée en vigueur des taxes sur l'acier et l'aluminium importés aux Etats-Unis.

Chaque semaine, Sandrine Foulon répond à un courrier d'auditeur : vous aussi, parlez-nous de vos conditions de travail : écrivez à Sandrine Foulon en suivant le formulaire contact ci-dessous.