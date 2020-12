Dans une année chahutée par le virus et la crise, quels livres ou films sur l'économie retenir ? Pour la dernière émission de 2020, Alexandra Bensaid et ses chroniqueurs recommandent ce qu'ils ont apprécié, en compagnie de deux invités, la sociologue Céline Bessière et l'ex-candidat à la présidentielle Benoît Hamon.

Les meilleurs livres d'économie de l'année à découvrir selon l'équipe d'"On n'arrête pas l'éco" © Radio France

Pour la dernière émission de 2020, Alexandra Bensaid et ses chroniqueurs, Laurent Bigorgne, de l'Institut Montaigne, Christian Chavagneux et Sandrine Foulon du magazine Alternatives Economiques racontent ce qu’ils ont vu, lu, ce qui leur a plu...

Pour comprendre l'économie dans l'année de crise que nous venons de vivre, pour trouver du sens dans un moment où nous nous trouvons désorientés. Et dénicher aussi, peut-être des raisons d'espérer pour 2021...

Deux invités : Céline Bessière et Benoît Hamon

La sociologue Céline Bessière et l'ex-candidat à l'élection présidentielle Benoît Hamon / Juliette Fradin // Joël Saget, AFP

Pour cette émission, deux auteurs de livres remarqués viennent en plateau pour nous parler de leurs ouvrages.

La première, Céline Bessière, est sociologue et professeure à l'université Paris-Dauphine. Elle co-signe avec Sibylle Gollac l'un des livres les plus passionnants de 2020, Le genre du capital - Comment la famille reproduit les inégalités, paru aux éditions de La Découverte. Une démonstration implacable de la façon dont le capitalisme au XXIe siècle ne contribue pas autant aux femmes qu'aux hommes...

Le second, Benoît Hamon, fut ministre de l'Education nationale et candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle en 2017. Lors de cette campagne, il a défendu avec insistance l'idée d'un revenu universel. Trois ans plus tard, il revient sur sa proposition qu'il estime renforcée dans sa pertinence par la pandémie de Covid-19, dans un livre, Ce qu'il faut de courage - Plaidoyer pour le revenu universel, aux éditions des Equateurs.

Penser la pandémie, imaginer l'après

Les capitalismes à l'épreuve de la pandémie de Robert Boyer, éditions de La Découverte, 200 pages, 19€.

Pandémies, une production industrielle de Lucile Leclair, Le Seuil, 144 pages, 12€.

L'économie post-Covid de Patrick Artus & Olivier Pastré, Fayard, 128 pages, 14€.

Ce qu'il faut de courage - Plaidoyer pour le revenu universel de Benoît Hamon, éditions des Equateurs, 256 pages, 18€.

Vivre au temps des GAFA

Un contrat social pour l'âge entrepreneurial de Nicolas Colin, Odile Jacob, 304 pages, 23,90€.

Instagram sans filtre - Les secrets de la start-up qui a révolutionné nos modes de vie de Sarah Frier, Dunod, 400 pages, 24,90€.

GAFA : reprenons le pouvoir ! de Joëlle Toledano, Odile Jacob, 192 pages, 19,90€.

De l'économie et des femmes

Les oubliées du numérique d'Isabelle Collet, Le Passeur éditeur, 224 pages, 19€. Prix Pôle Emploi 2020.

Le genre du capital - Comment la famille reproduit les inégalités de Céline Bessière et Sibylle Gollac, éditions de La Découverte, 336 pages, 21€.

Comme les garçons ? L'économie du football féminin de Luc Arrondel & Richard Duhautois, éditions Rue d'Ulm, 184 pages, 12€.

L'économie féministe d'Hélène Périvier, préface de Thomas Piketty, Presses de Sciences Po, 224 pages, 16€.

Les coups de cœur de Sandrine Foulon

Succession de Jesse Armstrong, série disponible en DVD et VOD.

Dark Waters, film de Todd Haynes, avec Mark Ruffalo, disponible en DVD et VOD.

Où va l'argent des pauvres ? de Denis Colombi, Payot, 352 pages, 21€.

Le coup de cœur de Laurent Bigorgne

La classe ouvrière blanche - Surmonter l'incompréhension de classe aux Etats-Unis de Joan C. Williams, Unes Idées, 168 pages, 20€.

Les coups de cœur de Christian Chavagneux

L'affaire Jules Durand - Quand l'erreur judiciaire devient crime de Marc Hédrich, préface d'Henri Leclerc, Michalon, 316 pages, 21€.

Le temps retrouvé de l'économie de Jean-Luc Gaffard de Mario Amendola & Francesco Saraceno, Odile Jacob, 288 pages, 23,90€.

Toxic Bayer de Martin Boutot, Plon, 256 pages, 19€.

Le coup de cœur de Céline Bessière