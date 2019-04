Que peut l'Union Européenne pour protéger ses consommateurs ? Et comment défendre leurs droits face aux industriels ? A un mois des élections européennes qui doivent se tenir en France le 26 mai prochain, Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la Concurrence, est l'invitée de Fabien Cazeaux.

Rejet de Bruxelles et montée des eurosceptiques, Brexit, alliance Alstom-Siemens, taxe GAFA, enquête sur Amazon... L'Europe des consommateurs et l'Europe des industries peuvent-elles être conciliables ? La commissaire européenne à la Concurrence et ancienne ministre danoise, Margrethe Vestager, répond ce samedi aux questions de Fabien Cazeaux.

Le débat

Jeudi 25 avril, Emmanuel Macron a finalement présenté ses annonces pour répondre aux demandes sociales et au mouvement des gilets jaunes, né en novembre 2018.

Baisse des impôts pour les classes moyennes, réindexation des retraites sur l'inflation à partir du 1er janvier 2020 ou retour sur la promesse de suppression de 120000 fonctionnaires font partie des mesures économiques à retenir. Le chef de l'Etat a également fixé un cap à l'horizon 2025 : parvenir au plein emploi à cette date est "à notre portée", a-t-il dit.

Mais ces annonces sont-elles à la hauteur de l'exigence des citoyens ? Sophie Fay, grand reporter au service économie du magazine L'Obs et Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Europe, ouvrent le débat.

Le reportage

De 1997 à 2011, six constructeurs de camions se sont entendus pour gonfler les prix de 10%, et retarder l'introduction de nouvelles technologies antipollution... Une attitude que Margrethe Vestager a condamné, en infligeant des amendes record de 3,2 milliards d'euros au total. La France est l'un des pays où le cartel a fait le plus de dégâts, et certains transporteurs engagent désormais des actions en justice.

Fabien Randrianarisoa se penche, dans son reportage, sur cette affaire.

Ça se passe là-bas

Un cours d'action qui dégringole en Bourse, des ennuis judiciaires qui s'accumulent à cause du Roundup... Bayer, le champion allemand et européen de la chimie et de la pharmacie, est dans la tourmente depuis son rachat par l'Américain Monsanto. Une affaire qui créé une certain émoi dans l'opinion publique allemande. Que reprochent précisément les actionnaires aux dirigeants de l'entreprise ?

On en parle avec le correspondant de France Inter à Berlin, Ludovic Piedtenu.

Ma vie au boulot

Cette semaine, Sandrine Foulon répond à la question de Nadine : quelles sont les formations obligatoires qu’une entreprise doit mettre en œuvre ? Faut-il par exemple qu’elle forme ses salariés aux risques liés au télétravail ?