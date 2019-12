Que fallait-il lire et voir cette année pour comprendre l'actualité économique, sociale, écologique ? Alexandra Bensaid et ses chroniqueurs recommandent ce qu'ils ont préféré en 2019, en compagnie de deux invités de choix, la documentariste Marie-Monique Robin et l'entrepreneur Thomas Huriez.

Pour la dernière émission de 2019, Alexandra Bensaid et ses chroniqueurs, Emmanuel Lechypre de BFM-Business, Christian Chavagneux et Sandrine Foulon du magazine Alternatives Economiques racontent ce qu’ils ont vu, lu, ce qui leur a plu...

Ce que vous allez pouvoir partager, de quoi discuter au dîner, avant de passer à la nouvelle année !

Deux invités : Marie-Monique Robin et Thomas Huriez

Sur le plateau, deux invités pour cette émission spéciale. La documentariste Marie-Monique Robin a, dans son film Nouvelle cordée, suivi une expérimentation "Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée", lancée dans l’agglomération de Mauléon, dans les Deux-Sèvres, en 2015. Un documentaire humain qui propose de s'immerger dans un nouveau modèle.

A ses côtés, l'entrepreneur Thomas Huriez, qui est à la tête de 1083, une marque de jeans basée à Romans dans la Drôme. Dans son entreprise comme dans son livre Re-made en France, paru chez Dunod, il donne à voir à quoi peut ressembler concrètement l'économie circulaire. Notamment à travers un modèle de jean consigné et recyclable à l'infini.

S'intéresser aux travailleurs du XXIe siècle

Ceux qui travaillent, film d'Antoine Russbach, avec Olivier Gourmet, DVD à paraître en février 2020.

Sorry we missed you, film de Ken Loach, DVD à paraître en février 2020.

Comprendre les entreprises du XXIe siècle

Amazon, main basse sur le futur de Vincent Mayet, Robert Laffont, 192 pages, 18€.

Le monde selon Amazon de Benoît Berthelot, éditions du Cherche-Midi, 240 pages, 18€.

Décrypter le capitalisme du XXIe siècle

Le tic-tac de l'horloge climatique de Christian de Perthuis, préface de Jean Jouzel, éditions de Boeck, 336 pages, 19,50€.

Le climat après la fin du monde de Christian Gollier, Presses Universitaires de France, 380 pages, 19€.

Justice pour le climat ! Les nouvelles formes de mobilisation citoyenne de Judith Rochfeld, éditions Odile Jacob, 208 pages, 19,90€.

L'esprit malin du capitalisme de Pierre-Yves Gomez, éditions Desclee de Brouwer, 300 pages, 17,90€.

Capitalisme, le temps des ruptures de Michel Aglietta, éditions Odile Jacob, 592 pages, 33€.

Le vrai libéralisme : droite et gauche unies dans l'erreur de Pascal Salin, éditions Odile Jacob, 320 pages, 25,90€.

Les coups de cœur de Marie-Monique Robin

La conversion de Guillaume Portail : Comment l'homme le plus riche du monde s'en est pris au capitalisme de Bertrand Meheust, éditions Libre & Solidaire, 346 pages, 19,50€.

Lettre à la terre de Geneviève Azam, éditions du Seuil, 192 pages, 17€.

Le coup de cœur de Thomas Huriez

La visite de la Cité de la Chaussure ouvert cette année, à Romans, dans la Drôme

Les coups de cœur de Christian Chavagneux

Manuel indocile des sciences sociales, sous la direction de la Fondation Copernic, éditions de la Découverte, 1056 pages, 25€.

Que demande le peuple ? Les cahiers de doléance de 1789 de Pierre Serna, éditions Textuel, 189 pages, 39€.

Le roman noir de l'Histoire de Didier Daeninckx, éditions Verdier, 832 pages, 28€.

L'Exploration du monde : Une autre histoire des grandes découvertes, sous la direction de Romain Bertrand, éditions du Seuil, 528 pages, 27€.

Les coups de cœur de Sandrine Foulon

Ceux qui restent : Faire sa vie dans les campagnes en déclin de Benoît Coquard, éditions de la Découverte, 216 pages, 19€.

Le travail n'est pas une marchandise : Contenu et sens du travail au XXIe siècle d'Alain Supiot, éditions Collège de France, 72 pages, 6,80€.

La force d'une idée d'Alain Supiot, éditions Les Liens qui Libèrent, 112 pages, 12€.

Algues Vertes : l'histoire interdite, roman graphique d’Inès Léraud et Pierre Van Hove, co-édition La Revue dessinée/Delcourt, 160 pages, 19,99€.

Verax, roman graphique de Pratap Chatterjee et Khalil, éditions Les Arènes, 232 pages, 22,90€.

Les coups de cœur d'Emmanuel Lechypre