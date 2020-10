Ce samedi, débat sur le reconfinement : quelles logiques et quelles conséquences ? Et à trois jours de l'élection américaine, reportage en Floride et entretien avec Jason Furman, l'ancien conseiller économique de Barack Obama, pour faire le bilan des années Trump et se demander où va la première économie mondiale.

Jason Furman à Washington, en 2015. © AFP / Getty Images North America

L'entretien

Mardi 3 novembre, l'élection américaine tranchera entre les candidats des Démocrates et des Républicains. Joe Biden demeure en tête des sondages face à Donald Trump qui joue sa réélection. Sur le plan de l'économie, ce dernier est plutôt bien perçu par les Américains qui jugent que le pays se portait bien avant l'épidémie de Covid-19.

Mais que retenir de quatre ans de trumpisme d'un point de vue économique ? Et faut-il s'attendre à un changement de doctrine en cas d'élection de Biden ?

Pour en parler, Jason Furman, professeur d'économie à Harvard et ancien conseiller économique de Barack Obama, répond ce samedi aux questions d'Alexandra Bensaid.

Le débat

Le 28 octobre, Emmanuel Macron s'est de nouveau adressé aux Français à la télévision pour leur annoncer un durcissement des mesures sanitaires. Le reconfinement s'applique désormais au moins jusqu'au 1er décembre avec des écoles maintenues ouvertes et l'encouragement du télétravail.

Quelles logiques derrière ce reconfinement ? Et avec quelles conséquences ? Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne et Christian Chavagneux, éditorialiste au magazine Alternatives Economiques, ouvrent le débat.

Le reportage

A quelques jours de l'élection américaine, focus sur l'économie des Etats-Unis. Notre reporter Benjamin Fontaine est parti en Floride, l'un des Etats-clés du scrutin qui attire chaque année 100 millions de visiteurs en moyenne.

On le suit, de Ocean Drive à Miami où les restaurateurs se désolent de l'absence de clientèle européenne à des distributions alimentaires pour les plus précaires, sous forme de drive à l'heure du Covid.

Ma vie au boulot

Ce samedi, Sandrine Foulon se penche sur les discriminations raciales dans les entreprises américaines. Avec le temps, ont-elles oui ou non diminué ?