Ce samedi, débat sur les propositions des candidats à l'élection présidentielle à propos du logement. Qu'est-ce qui pourrait vraiment changer nos vies ? Puis zoom sur notre industrie : reportage à Taïwan sur le secteur-clé des semi-conducteurs et entretien avec Alexandre Saubot de France Industrie.

Le président de France Industrie, Alexandre Saubot © AFP / Joël Saget

L'entretien

Cette semaine, France Industrie, qui rassemble les 29 filières industrielles françaises, a rendu publiques ce que l'organisation considère comme les 3 priorités que le prochain ou la prochaine président(e) de la République devra porter pour venir en aide au secteur : souveraineté, écologie et capital humain.

Parmi les mesures les plus fortes, l'appel à une baisse des impôts de production de 35 milliards d'euros au cours du quinquennat.

Pour détailler ces réclamations et dresser un état des lieux de l'industrie française actuelle, le président de France Industrie, Alexandre Saubot, est ce samedi l'invité d'Alexandra Bensaid.

Le débat

Logement : quelles réformes pourraient vraiment changer nos vies ? Par Céline Illa & Valentin Pérez

Cette semaine, le logement, un sujet souvent peu abordé, a été mis en avant dans le débat public à l'occasion de grands oraux de candidats à l'élection présidentielle, organisés par la Fondation Abbé-Pierre. Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo ou Christiane Taubira se sont notamment succédé devant l'association.

Mais quelle serait la grande réforme du logement qui pourrait être utile pour le prochain quinquennat ? Revoir le niveau des APL, construire davantage, favoriser le logement social ou très social ?

Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne et Christian Chavagneux, éditorialiste au magazine Alternatives Economiques, ouvrent le débat.

Le reportage

Ce samedi, focus sur une des industries les plus importantes et les plus méconnues : celle des semi-conducteurs. Il s'agit de puces sans lesquelles nos économies modernes ne tournent pas. Elles sont le cerveau de nos objets électroniques : ordinateurs, serveurs, téléphones, automobiles... Renault, par exemple, a été empêché de produire un demi-million de véhicules à cause de leurs pénuries. L'équivalent de 17% des ventes du constructeur...

Ce que cela révèle ? Notre dépendance à nos fournisseurs asiatiques. Et surtout à Taïwan qui produit près de la moitié des puces électroniques fabriquées dans le monde. C'est un archipel grand comme la Belgique, situé au large de la Chine. 23 millions d'habitants, toujours sous la menace d'une invasion militaire de Pékin, qui ne reconnaît pas son indépendance.

Aujourd'hui, 92% des puces qui se trouvent dans les derniers iPhone d’Apple sont fabriquées à Taïwan. Un système de fabrication risqué, disent à présent Américains et Européens qui multiplient leurs propres investissements. Mais peut-on se passer si facilement des sous-traitants ? Ce samedi, exploration de ce secteur grâce à Adrien Simorre, en reportage à Taïwan.

Ça se passe là-bas

Le 1er février, Vladimir Poutine a adopté un ton plutôt apaisant. "Si on veut éviter un scénario négatif, alors les intérêts de chaque pays doivent être respectés, y compris ceux de la Russie. Chacun doit essayer de trouver des solutions au problème", a dit le président russe à propos de l'escalade de tensions avec l'Ukraine.

Ces solutions, pourtant, ne sont toujours pas sur la table... L’Europe brandit de nouveau la menace de sanctions économiques. Elles sont prêtes, assure Ursula Von der Leyen, la présidente de la Commission. L’Europe, dit-elle "a un très fort levier économique".

Mais cette arme est-elle vraiment puissante ? On en parle avec Sylvain Tronchet, correspondant permanent de France Inter en Russie.

Ma vie au boulot

Cette semaine, c'est Morgane qui a écrit à Sandrine Foulon.

Morgane est déléguée du personnel. Elle se réjouit que les droits des lanceurs d’alerte soient bientôt renforcés. Mais le texte qui devrait être voté la semaine prochaine peut-il réellement empêcher les représailles ? Ce n’est, après tout, pas la première fois qu’une loi est votée sur le sujet, fait-elle remarquer…