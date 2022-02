Ce samedi, on débat de notre lourd déficit commercial. Comment l'alléger ? Et puis focus sur l'industrie des médias. Fusion TF1-M6, appétit de Vincent Bolloré... Que cherchent ces milliardaires qui financent la presse ? Posséder un média, est-ce le ligoter ? Reportage et entretien avec Julia Cagé.

Julia Cagé, économiste, professeure à Sciences Po © Nathalie Eno

L'entretien

Spécialiste des médias, l'économiste Julia Cagé a signé plusieurs livres sur le sujet de leur financement et de la nécessité de leur fournir moyens et indépendance éditoriale. Dans un nouvel essai en forme de pamphlet, Pour une télé libre. Contre Bolloré, qui paraît aux éditions du Seuil, celle qui enseigne aussi à Sciences Po Paris met en lumière la stratégie du milliardaire breton et milite pour la "fin de l'OPA de quelques milliardaires sur l'ensemble du débat d'idées".

A quelques semaines de l'élection présidentielle, la question des médias, de leur concentration, de leur autonomie et de leur puissance n'a jamais aussi été brûlant. D'autant que d'autres événements, comme la fusion à venir entre TF1 et M6, agitent le secteur.

Pour en parler, Julia Cagé est ce samedi l'invitée d'Alexandra Bensaid.

Le débat

Déficit commercial : pourquoi sommes-nous si mauvais ? Par Céline Illa & Valentin Pérez

Cette semaine, le chiffre du déficit commercial de la France a été publié, provoquant des débats. Avec quasiment 85 milliards d'euros d'écart entre ses exportations et ses importations, le pays atteint un niveau record.

A quoi est-ce dû ? Certains, le gouvernement en tête, l'imputent notamment à la hausse récente des prix de l'énergie. D'autres soulignent à quel point ce résultat est le fruit d'une lente et continue désindustrialisation du pays au cours des trente dernières décennies.

Alors un déficit commercial lourd, est-ce un handicap ? Et comment en sortir ? Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne et Christian Chavagneux, éditorialiste au magazine Alternatives Economiques, ouvrent le débat.

Le reportage

L'équilibre précaire de la presse française Par Kathleen Comte

Ce samedi, zoom sur ces inquiétudes croissantes que suscite la mainmise de grands industriels sur un large pan du paysage médiatique. Au point de voir les sénateurs convoquer ces magnats de la presse depuis la fin janvier.

Mais comment en sommes-nous arrivés là ? D'où vient cette fragilité économique de la presse écrite qui cherche souvent des sauveurs ?

Kathleen Comte est partie en reportage, notamment dans les rédactions du quotidien La Croix et de l'hebdomadaire Le 1 pour tenter de comprendre si se passer de milliardaires, lorsqu'on est un titre de presse, est une option envisageable...

Ça se passe là-bas

En Chine, le e-yuan est censé à terme remplacer les billets et les pièces. La Chine a lancé son projet en 2019. Et comme prévu, elle le met en vitrine pendant les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin.

Une belle occasion pour le pays de montrer sa monnaie numérique et surtout son avance sur le reste du monde... Mais cela fonctionne-t-il ? Est-ce que nos athlètes par exemple paient en monnaie numérique ? On en parle avec Sébastien Berriot, correspondant permanent de France Inter en Chine.

Ma vie au boulot

Cette semaine, c'est Clémence qui a interpellé Sandrine Foulon. Elle s'interroge sur le phénomène de "grande démission". On en parle beaucoup aux Etats-Unis. Le terme est repris ici. Les salariés plaquent-ils vraiment tout pour changer de vie ? Info ou intox ?