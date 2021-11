Ce samedi, entretien avec le PDG de Vinted, champion européen de la seconde main, utilisé par 17 millions de Français. Egalement au menu : un reportage sur le renouveau du textile français et un débat sur l'immigration, obsession du débat public. Pour l'économie, est-elle un fardeau ou une chance ?

Thomas Plantenga, PDG de Vinted © Vinted

L'entretien

11 min Entretien avec Thomas Plantenga, le PDG de Vinted Par Alexandra Bensaid

Son entreprise est devenue familière aux Français : aujourd'hui, 17 millions d'utilisateurs sont devenus utilisateurs de Vinted. Ils y revendent ou y achètent des vêtements en tout genre.

Le groupe fanfaronne, assurant qu'il s'agit là d'une option plus responsable car moins polluante pour la planète et qui mise sur la seconde main, une façon de faire durer plus longtemps nos habits... Pour autant, de nombreuses interrogations affleurent. N'est-ce pas là une façon de rendre payant des vêtements qu'auparavant les gens pouvaient donner à des associations caritatives ? Comment se finance Vinted et entraîne-t-il vraiment une façon nouvelle de consommer ?

Ce samedi, Thomas Plantenga, son PDG, répond aux questions d'Alexandra Bensaid.

Le débat

2 min L'immigration, obsession du débat public, est-elle un fardeau ou une chance pour l'économie ? Par Céline Illa & Valentin Pérez

C'est l'un des thèmes récurrents qui agite le débat public depuis des semaines : l'immigration. Comme si le sujet allait cannibaliser les débats pour la future élection présidentielle... Avec la montée en puissance dans les sondages du probable futur candidat Eric Zemmour, condamné par le passé pour provocation à la haine raciale, qui en fait une obsession, la question du nombre d'immigrés en France est devenue récurrente.

Cette semaine, le Conseil d'analyse économique, service rattaché à Matignon, a plaidé, dans une note, pour relancer l'immigration qualifiée.

Alors combien coûte et combien rapporte exactement l'immigration ? Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne et Christian Chavagneux, éditorialiste au magazine Alternatives Economiques, ouvrent le débat.

Le reportage

9 min La renaissance pour les vêtements made in France Par Anaëlle Verzaux

Karine Renouil-Tiberghien (Les manufactures de Layette et Tricot), avec sa fille, au salon du Made in France, à Paris, le 10 novembre 2021. © Radio France / Anaëlle Verzaux

Alors que la pandémie a mis en lumière nos dépendances à de lointaines usines, le début de campagne présidentielle met en lumière des thèmes tels que la souveraineté, l'autonomie stratégique... Voici l'envie de voir de nouveau des usines sortir de terre.

C'est notamment le cas pour le textile, secteur pour lequel la pente sera très dure à remonter. Les usines sont parties loin, beaucoup en Asie, afin de faire baisser les prix aussi bien pour le consommateur que pour les marques. Les emplois sont partis loin aussi : en 20 ans, la filière est passée de 600000 emplois à 60000.

Alors des jeans, des pulls, des bonnets, des vêtements pour enfants made in France et à un prix abordable, est-ce encore possible aujourd'hui ? A quelle échelle ? A quelles conditions ? Anaëlle Verzaux raconte la renaissance de cette industrie made in France dans son reportage.

Ça se passe là-bas

Le président démocrate Joe Biden, en visite à Baltimore cette semaine, a évoqué la préoccupation majeure des Américains ces dernières temps : l'inflation qui pèse sur le budget des foyers.

Il le sait : tout, d'un gallon d'essence à une miche de pain, coûte plus cher... En octobre, les prix ont augmenté de plus de 6%. Du jamais-vu depuis 30 ans. On en parle avec Sébastien Paour, correspondant permanent de France Inter à Washington.

Ma vie au boulot

Le projet de Grande Sécu qui prendrait en charge tous les remboursements de soins suscite beaucoup d’interrogation. Qu’adviendra-t-il des complémentaires santé dans les entreprises ? Les cotisations des salariés vont-elles baisser ? C’est la question que pose ce samedi Pierre-Yves à Sandrine Foulon.