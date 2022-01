Dans les rayons, moins de plastique, davantage de local mais des prix qui augmentent... Ce samedi, questions au patron de Système U, Dominique Schelcher. Et puisque l'inflation ne va pas sans réaction, nous débattrons des taux d'intérêt. Sommes-nous prêts à les voir remonter ?

Le président de Système U, Dominique Schelcher © AFP / Joël Saget

L'entretien

Ce samedi, Alexandra Bensaid reçoit le patron de Système U, Dominique Schelcher, alors que la question de l’inflation préoccupe de plus en plus. Cette semaine, son concurrent, l’enseigne E.Leclerc a fait grand bruit en annonçant son désir de bloquer pour plusieurs semaines le prix très symbolique de la baguette de pain…

Questions aussi sur les nouvelles habitudes de consommation – local, bio, vrac – et ce risque qu’Omicron fait courir : faut-il redouter une désorganisation de la société et de l’approvisionnement alimentaire ?

Le débat

2 min Sommes-nous prêts à voir remonter les taux d'intérêt ? Par Clément Nouguier & Valentin Pérez

L’inflation est un phénomène d’inquiétude mondial. Si, en France, nous a appris l’Insee le 14 octobre, son niveau a atteint 1,6% sur 2021, la situation est différente aux Etats-Unis où elle est à 7% – un record depuis 1982.

Dès lors, faut-il agir ? s’interrogent les économistes. Déjà, les banques centrales réfléchissent à remonter leurs taux d’intérêt directeurs. Mais y sommes-nous prêts ?

Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne et Christian Chavagneux, éditorialiste au magazine Alternatives Economiques, ouvrent le débat.

Le reportage

10 min Omicron : la crainte de la désorganisation Par Anaëlle Verzaux

Comment l'économie réagit-elle à la vague Omicron ? A la veille de Noël, le conseil scientifique craignait une possible désorganisation de la société, sur des secteurs stratégiques qui seraient touchés par l'absentéisme.

Là où les effectifs étaient déjà serrés, là où les métiers demandent des compétences particulières, trouver un remplaçant est très compliqué. Certains secteurs sont plus affectés que d'autres. On a aussi bien noté qu'à l'école le protocole sanitaire, qui demandait beaucoup de disponibilité aux parents, a dû être assoupli dans l'urgence.

En tout cas, du côté des entreprises, jusqu'à présent, le mode panique n'est pas enclenché... Pas de grande pagaille à signaler. Dans l'ensemble, l'économie résiste. Un reportage signé Anaëlle Verzaux.

Ça se passe là-bas

"Inch’Allah, l’inflation va bientôt commencer à baisser" : c'est ce que répète le chef de l'Etat turc, Recep Tayyip Erdogan.

Entre septembre et décembre 2021, les prix ont augmenté de 36%. Sur la même période, un an auparavant, ce chiffre était de 19,5%. Pour la population turque, c'est un choc quotidien de pouvoir d'achat... On en parle avec Anne Andlauer, correspondante de France Inter basée à Istanbul.

Ma vie au boulot

Le 13 janvier, en effet, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité une résolution de la députée LFI Clémentine Autain pour que cette maladie soit reconnue en affection longue durée. Mais qu’est-ce que ce vote peut changer pour la vie des femmes au travail ?