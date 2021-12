Ce samedi, retour sur l'interview d'Emmanuel Macron à TF1 et LCI. Retraites, industrie, pouvoir d'achat : le chef de l'Etat peut-il vraiment revendiquer de bons résultats ? Et à une semaine de Noël, reportage sur l'état du commerce en centres-villes et entretien avec le patron d'Amazon France.

Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France © AFP / Sébastien Bozon

L'entretien

A une semaine de Noël, c'est comme chaque année la course pour les cadeaux : la période réveille une frénésie de consommation. Les plateformes en ligne demeurent un terrain important d'achat, dont Amazon. Le géant ne va pas sans critique : certains l'accusent de nuire aux commerces de proximité qui fuient les centres-villes des communes françaises.

Ce samedi, alors que, depuis le 1er décembre, se tiennent à Bercy les Assises du commerce, le directeur général d'Amazon France, Frédéric Duval, est l'invité d'On n'arrête pas l'éco. Fiscalité, loi sur les libraires, pénuries... Il répond aux questions de Fabien Cazeaux.

Le débat

1 min Retraites, industrie, pouvoir d'achat... Quels résultats après le quinquennat d'Emmanuel Macron ? Par Céline Illa & Valentin Pérez

Le 15 décembre, TF1 et LCI ont diffusé Où va la France ?, une longue émission dont Emmanuel Macron était la vedette. Le chef de l'Etat est revenu sur sa manière d'exercer le pouvoir et sur les polémiques qui ont émaillé son quinquennat, des gilets jaunes à l'affaire Benalla. Mais il a surtout profité de ce temps d'antenne pour souligner ses actions.

Il s'est à la fois défendu d'être "le président des riches", selon l'expression que l'opposition aime lui accoler ; s'est exprimé en faveur d'une future réforme des retraites, autour de trois grands régimes (fonctionnaires, salariés, indépendants) ; a assuré que son action visait à "réindustrialiser" le pays et réinsufflé "la culture du succès".

Que retenir de cette expression ? Le président peut-il vraiment revendiquer de bons résultats ? Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne et Christian Chavagneux, éditorialiste au magazine Alternatives Economiques, ouvrent le débat.

Le reportage

9 min Quand les commerces de centre-ville baissent le rideau Par Anaëlle Verzaux

Commerce en ligne et commerce physique : l’Etat veille sur les grands équilibres… Bercy a organisé des Assises du commerce en ce mois de décembre, pour définir ce que le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, appelle un "nouvel équilibre commercial français dans lequel chacun trouvera sa juste place"…

Mais quelle perception sur le terrain ? Pour son reportage, Anaëlle Verzaux est partie à la rencontre des commerçants de centre-ville.

Notamment à Creil, 50 kilomètres au nord de Paris. En arrivant à la gare, on longe l’Oise, on traverse un pont pour atteindre le centre-ville, où l’on trouve des kebabs, des épiceries, des banques, mais très peu de magasins.

Ça se passe là-bas

Il y a un an, la grande question outre-Manche était : y aura-t-il un accord Brexit pour Noël ? Un Christmas deal a bien fini par être conclu, de haute lutte, en décembre 2020, après des mois et des années d’intenses négociations.

Mais un an après, quel bilan économique nos voisins britanniques font-ils de cet accord de divorce avec l’Union européenne ? On en parle avec Richard Place, correspondant permanent de France Inter au Royaume-Uni.

Ma vie au boulot

Ce samedi, Sandrine Foulon répond à la question de Thierry qui travaille dans une grande entreprise européenne. Il a dû signer un avenant qui supprime la prise en charge de ses heures de déplacement alors qu’il continue à travailler 35 heures sur site. Est-ce légal ou sommes-nous en train de basculer en mode contrat zéro heure comme au Royaume-Uni ? demande-t-il.