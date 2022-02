Jouer sur l'épargne salariale : est-ce une bonne solution pour rééquilibrer le partage ? On en débat ce matin. Crise sanitaire au menu également, l'argent public est-il bien dépensé ? Ehpad, jeunesse, dette et déficit, on en discute avec Pierre Moscovici, Président de la Cour des Comptes.

Le premier président de la Cour des Comptes, Pierre Moscovici © AFP / Daniel Pier / NurPhoto

L'entretien

Mercredi est sorti le dernier rapport de la Cour des Comptes concernant les dépenses durant cette année de crise sanitaire. La vigie des finances publiques, son premier Président, Pierre Moscovici vient le présenter et répondre aux questions.

L'argent public est-il bien dépensé ? Crise sanitaire, ehpad, jeunesse, dette et déficits, c'est le rapport annuel de la Cour des Comptes. Pierre Moscovici est notre invité pour un dernier audit du quinquennat.

Le débat

L'épargne salariale pour doper le pouvoir d'achat, c'est dans la campagne aujourd'hui, à droite, Pécresse, Zemmour... Mais on en parle depuis le début du quinquennat. Dès le 15 octobre 2017, Emmanuel Macron avait annoncé une réforme pour "revisiter cette belle idée gaulliste".

Il faut bien dire que dans cette campagne jusqu'à présent on parle moins de dette que de pouvoir d'achat. Faut-il augmenter les salaires? C'était le chapitre 1 et nous l'avons déjà ouvert ensemble.

A présent, le chapitre 2, une autre piste, vous savez : l'intéressement, la participation...Jouer sur l'épargne salariale : Est-ce une bonne solution pour rééquilibrer le partage ? Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques et Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne ouvrent le débat.

Le reportage

Ce samedi, on part en Allemagne où les trains à hydrogène sont sur les rails. Un reportage de David Philippot.

Ma vie au boulot

Cette semaine, c'est une question de Marjorie : dans 15 jours, le gouvernement lance son contrat d’engagement jeune. Comment fait-on pour y avoir droit ?