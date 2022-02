Ce samedi, quelles répercussions économiques de la guerre en Ukraine ? Matières premières, croissance et marchés financiers... On en débat. Puis zoom sur les enjeux de la santé dans la présidentielle : reportage et entretien avec Eric Chenut, le président de la Mutualité Française.

Eric Chenut, le président de la Mutualité Française © AFP / Joël Saget

L'entretien

Dans une élection présidentielle encore atone, dont les débats semblent ne devoir jamais véritablement débuter, que pèseront les enjeux de la santé ? La France ressort d'une pandémie de Covid fracassante et beaucoup de questions se posent pour le prochain quinquennat : santé mentale, prise en charge du grand âge, projet de Grande Sécu, numérisation du suivi...

Le 1er mars, la Mutualité Française recevra les candidats déclarés à l'élection présidentielle pour de grands oraux au Palais Brogniart à Paris.

Son président, Eric Chenut, est ce samedi l'invité de Fabien Cazeaux.

Le débat

Guerre en Ukraine : quels impacts économiques ? Par Céline Illa & Valentin Pérez

Le 24 février, Vladimir Poutine a, à la stupéfaction du monde entier, lancé une opération militaire pour débuter une invasion de l'Ukraine. Aussitôt, les dirigeants occidentaux ont fermement condamné cette tentative d'annexion tout en renonçant à intervenir militairement. Les Bourses, elles, dégringolaient...

De lourdes sanctions économiques visant des banques ou des membres de l'élite russe ont été mises en place, par l'Union Européenne comme par les Etats-Unis.

Quelles conséquences économiques faut-il redouter de cette guerre qui éclate ? Viser l'économie russe pour faire plier Poutine est-il une bonne solution ? Et quel impact concret pour nous, en France ? Marc Vignaud, journaliste au magazine Le Point et Christian Chavagneux, éditorialiste au magazine Alternatives Economiques, ouvrent le débat.

Le reportage

Le docteur Marc Doroo, généraliste à Oisemont dans la Somme, fait parti des médecins qui utilisent depuis octobre Mon Espace Santé. © Radio France / Marion Ferrère

La santé tente une mue numérique. Il y a évidemment les applis pour prendre des rendez-vous, type Doctolib. Mais aussi la gestion numérique des données de santé, avec le dispositif "Mon espace santé" expérimenté dans trois départements, qui a vocation à être généralisé dans les prochaines semaines.

Marion Ferrère est partie en reportage dans un département-pilote, la Somme, qui expérimente depuis octobre dernier, ce dispositif. Il s’agit de créer, pour l’ensemble des assurés, une sorte de coffre-fort numérique dans lequel on peut ranger ses données de santé, les partager avec les médecins et communiquer eux avec eux de manière sécurisé.

De quoi relancer le Dossier médical partagé, nom de code DMP, créé en 2004 mais qui n’a jamais vraiment décollé ? Cette fois, en tout cas, l’Assurance-maladie se montre optimiste sur le déploiement.

Ça se passe là-bas

Face aux sanctions internationales visant la Russie qui a attaqué militairement l'Ukraine depuis le 24 février, la Chine est peut-être la seule porte de sortie de Poutine, de plus en plus isolé sur la scène internationale. Premier pays partenaire commercial de la Russie, la Chine va en effet encore accroître ses importations de gaz et de pétrole russe...

On en parle avec Stéphane Pambrun, correspondant de France Inter à Pékin.

Ma vie au boulot

Cette semaine, Olivia a interpellé Sandrine Foulon à propos de l’index d’égalité professionnelle. Les entreprises ont jusqu’à mardi prochain pour le remettre au ministère du travail. Et "c’est l’école des fans", vous dit-elle. Tout le monde a des bonnes notes. Alors est-ce vraiment utile pour combattre les inégalités salariales ?