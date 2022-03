Ce samedi, une émission consacrée à l'énergie. Détour par l'Allemagne qui repousse la fermeture de ses centrales à charbon, reportage sur l'éolien en mer et entretien avec l'ingénieur et consultant Jean-Marc Jancovici. Pour être indépendante et décarbonnée, à quoi la France doit-elle carburer ?

Le président de The Shift Project, l'ingénieur et consultant Jean-Marc Jancovici © DR

L'entretien

Avec la guerre en Ukraine, la double crise - celle du climat et celle de l'énergie - s'étale sous nos yeux. Mais pour se décarboner, vers quels choix stratégiques énergétiques la France doit-elle se diriger ? Comment l'économie peut-elle se transformer ? Et surtout, avec quels sacrifices ?

Ce samedi, Jean-Marc Jancovici est l'invité d'Alexandra Bensaid. Ingénieur et super vulgarisateur, il est le président de The Shift Project. Ce groupe de réflexion vient de faire paraître, chez Odile Jacob, un livre-programme : Climat, crises : Le plan de transformation de l'économie française. Jean-Marc Jancovici a également co-signé récemment avec le dessinateur Christophe Blain la bande dessinée Le monde sans fin, miracle énergétique et dérive climatique, parue chez Dargaud.

Le débat

Ce samedi, deux sujets de débat exceptionnellement.

43 sec Présidentielle : quelles lignes de force et quelles lignes de fracture ? Par Charles de Cillia & Valentin Pérez

D'abord, pleins feux sur la présidentielle. Après avoir analysé les points saillants des programmes d'Emmanuel Macron et Valérie Pécresse la semaine dernière, regards cette semaine de nos débatteurs sur les propositions des autres candidats. Qu'ont-ils à proposer en termes économiques ?

2 min Entreprises françaises en Russie : rester, est-ce être complice ? Par Charles de Cillia & Valentin Pérez

Puis, coup d'œil sur ces entreprises françaises implantées en Russie. Toute la semaine, la question s'est posée : Renault, TotalEnergies, Auchan ou Leroy Merlin doivent-ils quitter le territoire russe ? Les positions des personnalités politiques, à moins de quinze jours du premier tour de l'élection présidentielle, ne sont pas toutes les mêmes.

Il y a ceux qui estiment que quitter la Russie revient à perdre des parts de marché ; d'autres qui jugent qu'il est impossible de prendre le risque de prendre des affaires dans un pays qui a initié une guerre en envahissant l'Ukraine. Economiquement et moralement, faut-il partir ou rester ? Les débatteurs Marc Vignaud, journaliste au magazine Le Point et Christian Chavagneux , éditorialiste au magazine Alternatives Economiques , proposent leur décryptage.

Le reportage

Peu de pays au monde possède autant d'espace maritime que la France. A vrai dire, nous sommes numéro 2, derrière Les Etats-Unis. Un argument massue pour les défenseurs comme pour les détracteurs de l’éolien off shore.

De fait, il y a dix ans, la filière avait fait quelques premiers pas. Vite arrêtés. Et aujourd’hui, il n'y a qu'une éolienne installée, et encore, il ne s'agit en fait que d'un démonstrateur au large du Croisic. En comparaison, au Royaume-Uni, pays le plus avancé sur cette énergie, on en compte 2300.

Mais en 2022, les industriels français croient à la volonté politique, à la planification. Et à l'urgence de l'autonomie énergétique et de la transition climatique. Alors, serait-ce aujourd'hui le vrai départ ? Rémi Bostsarron est parti en reportage du côté de Saint-Nazaire pour nous éclairer.

Ça se passe là-bas

Comment se passer du gaz russe ? La question est posée aux Européens depuis que la guerre a commencé, il y a un mois.

L'Allemagne, pays qui réalise aujourd'hui sa forte dépendance à la Russie, cherche des alternatives. Au point que la coalition est prête à repousser la fermeture de certaines centrales à charbon, a-t-on appris cette semaine. On en parle avec Hugo Flotat Talon, correspondant de France Inter en Allemagne.

Ma vie au boulot

Ce samedi, Sandrine Foulon répond à la question de Vincent : comment y voir plus clair dans sa retraite et comment savoir s’il est intéressant de racheter des trimestres manquants ?