Ce samedi, zoom sur la nouvelle coalition d'Olaf Scholz qui s'apprête à prendre le pouvoir en Allemagne. Que faut-il en attendre ? Egalement au programme : un reportage sur l'industrie automobile secouée par la pénurie de semi-conducteurs et un entretien avec le président de Michelin.

Florent Menegaux, PDG de Michelin © AFP / Joël Saget

L'entretien

C'est un fleuron industriel français et le premier fabricant de pneus au monde. Pour autant, Michelin doit relever plusieurs défis : parvenir à embaucher alors que les difficultés de recrutements sont de plus en plus fortes en France sur son secteur, passer à un modèle plus vert...

Sans compter, comme toutes les entreprises du pays, jongler avec le virus alors qu'une cinquième vague pose des questions sur un possible retour plus intensif au télétravail.

Pour évoquer ces enjeux, Florent Menegaux, le président du groupe Michelin, répond ce samedi aux questions d'Alexandra Bensaid.

Le débat

1 min Que faut-il attendre de notre nouveau partenaire allemand ? Par Céline Illa & Valentin Pérez

Cette semaine, on a appris que, deux mois après les élections générales en Allemagne, une coalition s'est enfin formée : elle sera menée par le social-démocrate Olaf Scholz qui deviendra le successeur d'Angela Merkel à la chancellerie début décembre.

La coalition qui réunira sociaux-démocrates, Verts et libéraux, a commencé à dévoiler ses intentions. Parmi les mesures marquantes : retour de la rigueur budgétaire d'ici 2023, augmentation du SMIC, sortie accélérée du charbon, légalisation du cannabis...

Que faut-il attendre de cette nouvelle direction que prend l'Allemagne pour l'Europe et pour la France ? Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne et Sophie Fay, journaliste à L'Obs, ouvrent le débat.

Le reportage

9 min La filière auto mise en danger par les pénuries Par Maxime Debs

On apprend des mots à chaque crise. Vous vous souvenez des subprimes ? Avec l'épidémie de Covid, on a découvert : semi-conducteurs. Des micro-puces dont nos automobiles ne peuvent plus se passer. On en compte entre 1000 et 1500 dans chaque véhicule et même davantage lorsqu'il s'agit d'une voiture électrique.

L'essentiel est fabriqué en Asie : Chine, Corée, Malaisie... Et après les approvisionnements bloqués par les confinements et les fermetures de frontières, voici aujourd'hui pour les constructeurs un nouveau souci : les approvisionnements étouffés par l'explosion de la demande. Tout le monde veut des semi conducteurs en même temps.

Un électrochoc pour la filière, comme l'illustre le reportage de Maxime Debs.

Ça se passe là-bas

Cette semaine, Jamie Dimon, le tout-puissant PDG de JP Morgan, la plus grande banque américaine, a fait rire son auditoire lors d'une rencontre publique à Boston, en pariant que sa banque survivra plus longtemps que le Parti communiste chinois.

Mais compte tenu des intérêts de la banque en Chine, la blague n'a pas fait rire du tout l'entreprise qu'il dirige. Et Jamie Dimon s'est excusé plutôt deux fois qu'une ! On en parle avec Loig Loury, correspondant de France Inter aux Etats-Unis.

Ma vie au boulot

Cette semaine, c'est Salomé qui a écrit à Sandrine Foulon. Elle a manifesté le 20 novembre dernier avec le mouvement Nous Toutes et se demande pourquoi le monde du travail ne s’empare toujours pas du sujet.