Autour de Daniel Morin, le Monsieur Loyal du spectacle « On ne plaisante pas avec l’humour », les humoristes de France Inter se succèdent pour vous offrir une soirée inoubliable

h« On ne plaisante pas avec l’humour », c’est le spectacle d’humour itinérant de France Inter. Après être passée par Roubaix en octobre et avant son passage à Caluire-et-Cuire le 31 janvier 2021, la troupe de France Inter s’adapte et pose ses valises au studio 104 de la Maison de la radio pour une spéciale radio, avec le soutien de la SACD.

A situation exceptionnelle, configuration exceptionnelle : Daniel Morin, un studio, des humoristes, un live avec l'artiste Clou, des auditeurs et … un public en visioconférence.

Les comédiens et le public qui a participé à l'enregistrement via l'application Teams © Radio France / Christophe Abramowitz

France Inter invente le "téléspectacle" pour ses auditeurs contraints au télétravail depuis plusieurs mois. Une cinquantaine d’auditeurs, sélectionnée, grâce à un appel lancé sur les réseaux, sera connectée à distance et pourra interagir avec les artistes sur scène, micro ouvert.

Avec :

Eric et Quentin

Morgane Cadignan

Fanny Ruwet

Frédérick Sigrist

Olivia Moore

Paul Taylor

Redouanne Harjane

Jonathan Lambert

Frédéric Fromet

► On ne plaisante pas avec l’humour, un spectacle France Inter en coproduction avec Houlala ! Productions

► Enregistrée le samedi 12 décembre depuis le studio 104 de la Maison de la radio avec des auditeurs en visioconférence, cette soirée a bénéficié du soutien de la SACD.

